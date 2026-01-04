Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez y Richard Ríos se imponen en particular ránking; 'subieron como la espuma'

Luis Javier Suárez y Richard Ríos se imponen en particular ránking; 'subieron como la espuma'

El samario y el antioqueño tuvieron un 2025 muy bueno en Sporting Lisboa y Benfica, respectivamente, y eso les permitió ascender en un escalafón.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 4 de ene, 2026
Comparta en:
Luis Javier Suárez y Richard Ríos, jugadores colombianos del Sporting Lisboa y Benfica respectivamente.
Luis Javier Suárez y Richard Ríos, jugadores colombianos del Sporting Lisboa y Benfica respectivamente.
Fotos: X de @SportingCP y AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad