Luis Javier Suárez y Richard Ríos se imponen en particular ránking; 'subieron como la espuma'

Tras un fin de año e inicio de otro, los balances no se hacen esperar en distintos sectores. Precisamente el 2025 fue uno muy productivo y reconfortante para los jugadores colombianos en el fútbol internacional: goles, buenas actuaciones y elegidos como ‘MVP’, les permitió valorizarse en el mercado. De los que más se cotizó entre los ‘cafeteros’ fue Luis Javier Suárez.

Y es que el delantero, de 28 años, ha tenido brillantes actuaciones en Portugal desde que fue fichado por Sporting Lisboa procedente del Almería. Jornada a jornada es protagonista, y esas buenas presentaciones con los ‘leones’ le ha permitido elevar su precio; ha tenido un ascenso importante, según revelan las páginas que miran de cerca estas estadísticas.

Así fue como ‘Transfermarkt’, portal especializado en valores del mercado, sostuvo que Suárez Charris tuvo un incremento del 300 por ciento en cuanto a su precio, ya que su tasación pasó de 5 millones de euros – a inicios del 2025- a unos 22 millones de la moneda única, aumentado en total 17. El de Santa Marta encabeza este listado.

Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra su gol con Sporting Lisboa en la Liga de Portugal Getty Images

El segundo en este podio es Richard Ríos y quien actualmente milita con Benfica. El volante antioqueño jugó la primera parte del 2025 en Palmeiras y luego pasó a los 'águilas'. Su despliegue físico y calidad técnica le han ayudado para que su utilidad haya 'subido como la espuma'.



Ríos Montoya tuvo una 'escalada' de 8 millones de euros, y ahora, su valor es de 22 millones de la moneda única. El número '20' es importante en el esquema táctico de José Mourinho en Benfica; su nivel en el campeonato lusitano ha ido en

Y otro de los 'cafeteros' que han tenido un rendimiento alto en el balompié del 'viejo continente' es Jhon Jáner Lucumí. El defensor central brilla con Bolonia y se consolida como los mejores en su posición en la Serie A. El caleño aumentó 7 millones su precio en el mercado, cotizándose actualmente en 25 millones de euros.

El 'top-5' entre los jugadores de nuestro país que más se valorizaron lo completan Nelson Deossa, que juega en Real Betis, y Kevin Serna, quien figura con Fluminense en la Liga de Brasil.



Los cinco futbolistas colombianos que más se valorizaron durante 2025

Luis Javier Suárez: Aumentó 17 M€ Richard Ríos: Aumentó 8 M€ Jhon Lucumí: Aumentó 7 M€ Nelson Deossa: Aumentó 4.5 M€ Kevin Serna: Aumentó 3.8 M€ Jhohan Romaña: Aumentó 6 M€ Kevin Viveros: Aumentó 3,5 M€ Emerson Batalla: Aumentó 3 M€ Neyser Villarreal: Aumentó 2,2 M€ Daniel Muñoz: Aumentó 2,2 M€