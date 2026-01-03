Luis Suárez recibe elogios en Portugal por su impacto en Sporting: “Dejará huella en el club”

Luis Javier Suárez atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en el fútbol europeo. El delantero colombiano se ha consolidado como una de las grandes figuras del Sporting de Lisboa, club al que llegó para la presente temporada procedente del Almería, que recibió por su transferencia una cifra cercana a los 22 millones de euros.

Desde su arribo al fútbol portugués, el atacante samario asumió un reto mayúsculo: reemplazar al noruego Viktor Gyökeres, goleador histórico reciente del club, quien partió rumbo al Arsenal de Inglaterra. La exigencia era alta y la presión evidente, pero lejos de verse afectado, Suárez respondió con goles y actuaciones determinantes.

En lo que va de la temporada, el delantero de la Selección Colombia acumula 19 goles y cuatro asistencias en todas las competiciones, registros que lo posicionan como uno de los mejores fichajes del Sporting y uno de los atacantes más efectivos de la Primeira Liga. Su movilidad, potencia física y olfato goleador le han permitido ganarse rápidamente el respaldo del cuerpo técnico y de la afición.



Los elogios para Luis Javier Suárez

Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra su gol con Sporting Lisboa en la Liga de Portugal Getty Images

En su más reciente presentación con el Sporting de Lisboa, Luis Javier Suárez volvió a decir presente en el marcador durante el empate 1-1 frente a Gil Vicente, en condición de visitante, compromiso correspondiente a la fecha 17 de la Primeira Liga de Portugal.



Su actuación no pasó desapercibida y fue destacada por el entrenador de los ‘leones’, Rui Borges, quien comparó el impacto del colombiano con el de su antecesor en el puesto.

“Son diferentes y aportan cosas diferentes al equipo. Viktor hizo historia en el Sporting CP y en el fútbol portugués, y creo que Luis también dejará su huella en el club y en nuestra liga. Tengo suerte de haber podido trabajar con ambos, y también con Fotis. Luis y Fotis aportan muchas cosas al colectivo y a la dinámica que queríamos, y que están más en línea con la perspectiva de nuestro cuerpo técnico”, afirmó el estratega.

¿Cuándo vuelve a jugar Sporting de Lisboa?

El próximo reto para el Sporting de Lisboa será este martes 6 de enero, cuando dispute las semifinales de la Copa de la Liga frente al Vitória de Guimarães, en condición de local. El encuentro está programado para las 3:00 p. m. (hora colombiana) y representa una nueva oportunidad para que Luis Javier Suárez continúe ampliando su gran momento goleador.