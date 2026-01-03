Richard Ríos, advertido en Portugal: "Es un gran jugador, pero ahora estoy en Sporting"

A pesar de un inicio marcado por algunos altibajos, Richard Ríos ha logrado asentarse progresivamente en el Benfica, club al que llegó para la presente temporada tras una transferencia cercana a los 27 millones de euros, procedente del Palmeiras de Brasil. El mediocampista colombiano ha ido ganando protagonismo dentro del esquema del conjunto lisboeta, mostrando mayor regularidad y adaptación al exigente fútbol portugués.

En la actual campaña con las ‘águilas’, Ríos Montoya acumula 28 partidos en todas las competiciones, con un registro de tres goles y dos asistencias en 2.308 minutos disputados, números que reflejan su aporte tanto en labores de contención como en la salida ofensiva del equipo.

Su crecimiento en Benfica no ha pasado desapercibido, especialmente ahora que el clásico rival refuerza su plantilla con miras a competirle directamente en el ámbito local.



Nuevo fichaje de Sporting, advirtió a Ríos

En las últimas horas, el Sporting de Lisboa, acérrimo rival del Benfica, cerró la contratación del joven brasileño Luís Guilherme, de 19 años, quien firmará contrato por cuatro temporadas y media con los ‘leones’. En el conjunto verdiblanco compartirá camerino con el delantero colombiano Luis Javier Suárez.



A su llegada a Portugal, Guilherme fue consultado por Richard Ríos, con quien compartió vestuario en el Palmeiras, antes de que ambos dieran el salto al fútbol europeo.

“No hablé con él (Richard Ríos), pero es un gran jugador. Yo jugué con él, pero ahora estoy Sporting”, aseguró el extremo derecho, dejando claro que la amistad quedó atrás y que ahora defenderá los colores del Sporting con total compromiso.

Luís Guilherme llega procedente del West Ham, club que lo fichó desde Palmeiras en el verano de 2024 por 23 millones de euros. Sin embargo, su paso por el fútbol inglés fue discreto, ya que en un año y medio apenas sumó 18 apariciones oficiales: 13 en la temporada pasada y solo cinco en la actual, acumulando 121 minutos, todos en la Premier League.



¿Cuándo vuelve a jugar Benfica?

El próximo reto del Benfica será por la semifinal de la Copa de la Liga de Portugal, instancia en la que se enfrentará al Sporting Braga. El compromiso se disputará en condición de local el miércoles 7 de enero, a partir de las 3:00 p. m. (hora colombiana).