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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Hinchas de la Selección Colombia que irán al Mundial 2026, atentos; advertencia de ONG

Hinchas de la Selección Colombia que irán al Mundial 2026, atentos; advertencia de ONG

Miles de personas viajarán a Estados a Unidos a apoyar a la Selección Colombia en la cita orbital de fútbol más importante del mundo, pero no todo es 'color de rosa'.

Por: AFP
Actualizado: 24 de abr, 2026
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Se espera que miles de hinchas acudan al Mundial 2026, en Estados Unidos, México y Canadá
Se espera que miles de hinchas acudan al Mundial 2026, en Estados Unidos, México y Canadá
Getty Images

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