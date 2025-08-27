Mallorca confirmó la renovación de joven promesa colombiana; firmó contrato hasta 2028

El futbolista colombiano Daniel Luna ha renovado su contrato con el RCD Mallorca hasta 2028 y posteriormente se ha marchado cedido al Huesca, que milita en LaLiga Hypermotion (Segunda División del fútbol español), en busca de más minutos para continuar con su progresión.

El jugador de 22 años encara esta cesión tras la vivida durante el segundo tramo de la temporada pasada en el Cartagena, donde no pudo salvar la categoría y descendió a Primera Federación (tercera categoría del fútbol en España), pero se asentó como uno de los titulares del cuadro murciano y anotó tres tantos.

"El jugador Daniel Luna y el RCD Mallorca han llegado a un acuerdo para la ampliación del contrato del colombiano hasta 2028. Asimismo, Luna jugará cedido en la SD Huesca hasta final de temporada. Damos la enhorabuena al jugador por esta renovación y le deseamos la mayor de las suertes en su etapa en el equipo oscense", publicó el club a través de sus redes sociales.

El mediocentro ofensivo, formado en el Deportivo Cali e internacional sub-20 por Colombia, había contado con minutos en pretemporada, pero no convenció del todo al técnico del Mallorca, Jagoba Arrasate, que, ante la petición del jugador de marcharse cedido para tener una mayor continuidad, accedió por no considerarlo una pieza imprescindible en Primera para la temporada 2025-2026.

El Huesca ocupa la undécima posición en LaLiga Hypermotion, con cuatro puntos tras dos jornadas disputadas, en las que cosechó un empate (1-1) contra el recién descendido Leganés y un triunfo (0-1) sobre el Mirandés, que en la pasada campaña estuvo cerca de firmar el ascenso a la máxima categoría del fútbol español.