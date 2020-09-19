Gol Caracol S. D. Huesca
S. D. Huesca
Los jugadores colombianos siguen presentes en mercado de fichajes; el último movimiento en España
Desde el 'viejo continente' precisaron que este jugador colombiano cambió de equipo, con la firme intención de seguir acumulando minutos. ¡Entérese de quién se trata!
'Cucho’ Hernández jugará en Betis con un viejo conocido, con el que ya marcaron más de 30 goles
La sorpresiva vuelta de Juan Camilo 'Cucho’ Hernández a España, ahora con la camiseta del Betis, generó ilusión porque compartirá en el ataque con otro goleador con el que compartió hace unos años.
Gol Caracol
Rayo Vallecano, con Falcao García como protagonista, venció 0-2 al Huesca por la Copa del Rey
Falcao García logró asistir en un partido que se terminó por solucionar en los últimos minutos de juego. Los goleadores del encuentro fueron Oscar Valentín e 'Isi' Palazón.
Falcao García se puso la capa de héroe: el 'Tigre' se reportó con una asistencia espectacular
Falcao García fue una de las grandes estrellas del Rayo Vallecano. El 'tigre' se reportó con una asistencia para Oscar Valentín que terminó por significar la victoria contra el Huesca.
Juan Camilo Hernández: ‘’Estamos decepcionados por no haber cumplido nuestra meta’’
El delantero colombiano, Juan Camilo Hernández, se expresó a través de Twitter luego de que su equipo, el Columbus Crew, quedará eliminado de los Playoffs de la MLS.
Águilas Doradas presentó su nuevo refuerzo: Sebastián Peñaloza llegó directo desde el fútbol español
El jugador colombiano, que pertenece a Huesca, estará vistiendo los colores del conjunto de Rionegro, en la liga colombiana.
Gol Caracol
Barcelona se ilusiona y no le pierde pisada al Atlético de Madrid: venció 4-1 a Huesca
El cuadro catalán venció con contundencia gracias a otra buena presentación de Lionel Messi, quien anotó doblete para los ‘culés’.
Gol Caracol
Ronald Koeman: "El camino que hemos empezado todavía no está acabado"
El DT del Barcelona habló en la previa del juego frente al Huesca, este lunes, en la liga. De ganar, los catalanes se pondrán a cuatro puntos del Atlético de Madrid.
Gol Caracol
A falta de Sergio Ramos, Varane al rescate: "Hay que tener carácter y siempre creer hasta el final"
El defensor francés convirtió dos goles, este sábado, en la victoria 1-2 del Real Madrid sobre Huesca, por la liga española.
Gol Caracol
Raphael Varane le dio vida al Real Madrid: con un doblete del francés, remontó y ganó 1-2 al Huesca
El defensor de los 'merengues' se vistió de goleador, este sábado, y el conjunto blanco regresó a la victoria por la Liga de España.