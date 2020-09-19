Publicidad

  • Daniel-Luna
    Daniel Luna en su etapa en el Mallorca.
    @RCD_Mallorca
    Colombianos en el exterior

    Los jugadores colombianos siguen presentes en mercado de fichajes; el último movimiento en España

    Desde el 'viejo continente' precisaron que este jugador colombiano cambió de equipo, con la firme intención de seguir acumulando minutos. ¡Entérese de quién se trata!

  • Juan Camilo 'Cucho' Hernández, jugador del Real Betis.
    Juan Camilo 'Cucho' Hernández, jugador del Real Betis.
    Crédito: Real Betis.
    Colombianos en el exterior

    'Cucho’ Hernández jugará en Betis con un viejo conocido, con el que ya marcaron más de 30 goles

    La sorpresiva vuelta de Juan Camilo 'Cucho’ Hernández a España, ahora con la camiseta del Betis, generó ilusión porque compartirá en el ataque con otro goleador con el que compartió hace unos años.

  • Falcao García celebra la victoria del Rayo Vallecano contra el Huesca
    Falcao García celebra la victoria del Rayo Vallecano contra el Huesca
    Foto: Rayo Vallecano
    Gol Caracol

    Rayo Vallecano, con Falcao García como protagonista, venció 0-2 al Huesca por la Copa del Rey

    Falcao García logró asistir en un partido que se terminó por solucionar en los últimos minutos de juego. Los goleadores del encuentro fueron Oscar Valentín e 'Isi' Palazón.

  • Falcao García, futbolista colombiano
    Falcao García con Rayo Vallecano - Foto:
    Rayo Vallecano Oficial
    Colombianos en el exterior

    Falcao García se puso la capa de héroe: el 'Tigre' se reportó con una asistencia espectacular

    Falcao García fue una de las grandes estrellas del Rayo Vallecano. El 'tigre' se reportó con una asistencia para Oscar Valentín que terminó por significar la victoria contra el Huesca.

  • Juan Camilo 'Cucho' Hernández, futbolista colombiano
    Juan Camilo 'Cucho' Hernández, futbolista colombiano - Foto: Columbus Crew Oficial
    Colombianos en el exterior

    Juan Camilo Hernández: ‘’Estamos decepcionados por no haber cumplido nuestra meta’’

    El delantero colombiano, Juan Camilo Hernández, se expresó a través de Twitter luego de que su equipo, el Columbus Crew, quedará eliminado de los Playoffs de la MLS.

  • Sebastián Peñaloza
    Sebastián Peñaloza, nuevo jugador de Rionegro Águilas
    -Foto: Diario del AltoAragón
    Fútbol Colombiano

    Águilas Doradas presentó su nuevo refuerzo: Sebastián Peñaloza llegó directo desde el fútbol español

    El jugador colombiano, que pertenece a Huesca, estará vistiendo los colores del conjunto de Rionegro, en la liga colombiana.

  • Barcelona Celebra Huesca 150321 Getty Images E.jpg
    Barcelona en festejo de gol contra Huesca. Getty Images.
    Gol Caracol

    Barcelona se ilusiona y no le pierde pisada al Atlético de Madrid: venció 4-1 a Huesca

    El cuadro catalán venció con contundencia gracias a otra buena presentación de Lionel Messi, quien anotó doblete para los ‘culés’.

  • Ronald Koeman
    Ronald Koeman, técnico de Barcelona. Foto: Getty Images.
    Gol Caracol

    Ronald Koeman: "El camino que hemos empezado todavía no está acabado"

    El DT del Barcelona habló en la previa del juego frente al Huesca, este lunes, en la liga. De ganar, los catalanes se pondrán a cuatro puntos del Atlético de Madrid.

  • SD Huesca v Real Madrid - La Liga Santander
    Raphael Varane, jugador del Real Madrid.
    Quality Sport Images/Getty Images
    Gol Caracol

    A falta de Sergio Ramos, Varane al rescate: "Hay que tener carácter y siempre creer hasta el final"

    El defensor francés convirtió dos goles, este sábado, en la victoria 1-2 del Real Madrid sobre Huesca, por la liga española.

  • SD Huesca v Real Madrid
    Raphael Varane celebra con sus compañeros el segundo gol del Real Madrid frente al Huesca.
    Getty Images
    Gol Caracol

    Raphael Varane le dio vida al Real Madrid: con un doblete del francés, remontó y ganó 1-2 al Huesca

    El defensor de los 'merengues' se vistió de goleador, este sábado, y el conjunto blanco regresó a la victoria por la Liga de España.

    Yaser Asprilla (10) en acción de juego con Girona frente al Villarreal por la Liga de España.
    Yaser Asprilla (10) en acción de juego con Girona frente al Villarreal por la Liga de España.
    AFP
    Colombianos en el exterior

    Girona, con Yaser Asprilla, sufrió la furia del Villarreal: aplastante derrota 5-0 en Liga

    Yaser Asprilla y sus compañeros del Girona no tuvieron la mejor de las presentaciones en el juego de la Liga de España. Tajon Buchanan, la gran figura del 'submarino amarillo'.

    La Vuelta España, etapa 3
    La Vuelta España, etapa 3
    AFP
    Ciclismo

    Vuelta a España 2025: hora y canal de TV para ver EN VIVO la etapa 3 de media montaña

    La tercera jornada de la ronda ibérica tendrá un recorrido de 134.6 km entre San Maurizio Canavese y Ceres. Todas las emociones de la Vuelta a España, las podrán seguir por Caracol TV y Ditu.

    Yaser Asprilla, jugador colombiano al servicio del Girona
    Yaser Asprilla, jugador colombiano al servicio del Girona
    AFP
    Colombianos en el exterior

    Técnico del Girona no ocultó su decepción con Yaser Asprilla y compañía, tras dolorosa derrota

    "No me sentía representado por los jugadores, la imagen fue muy mala", fueron las certeras palabras de Míchel para Yaser Asprilla y los de Girona luego de caer contra Villarreal.

    Kylian Mbappé y Vinícius
    Kylian Mbappé y Vinícius con Real Madrid - Foto:
    AFP
    Gol Caracol

    A Kylian Mbappé le tocó taparle la boca a Vinícius; video viral en partido de Real Madrid

    El brasileño Vinícius siempre tiene discusiones en la cancha y este domingo en el triunfo sobre Real Oviedo tuvo cruces con rivales y la hinchada local. A Mbappé le tocó frenarlo.

    Yerry Mina
    Yerry Mina con Cagliari - Foto:
    Getty Images
    Colombianos en el exterior

    Yerry Mina y su primera pelea de la temporada en Italia; Moise Kean, con el que se cruzó

    El defensor colombiano Yerry Mina fue titular en el 1-1 de Cagliari contra Fiorentina y allí protagonizó su primera discusión. Se pusieron a ver cuál era más fuerte.

    Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid
    Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid
    AFP
    Gol Caracol

    Gran definición de Kylian Mbappé para el segundo gol de Real Madrid sobre Real Oviedo

    El delantero francés fue clave en la victoria del conjunto 'merengue' en su visita al recién ascendido del fútbol español, que poco pudo hacer ante el poderío goleador de 'Kiki'.

    Acción de juego entre Millonarios y Junior, en partido de la fecha 8 de la Liga BetPlay II-2025.
    Acción de juego entre Millonarios y Junior, en partido de la fecha 8 de la Liga BetPlay II-2025.
    Colprensa
    Fútbol Colombiano

    "Millonarios tuvo la suerte del ganador y eso hay que respetarlo, hay que pasar la página"

    Tras la salida de David González, el conjunto 'embajador' consiguió su primera victoria en la Liga BetPlay II-2025, un bálsamo en medio de la mala campaña en el segundo semestre.

    Edwin Cardona, mediocampista de Atlético Nacional, se lamenta en el partido contra Sao Paulo, por Copa Libertadores
    Edwin Cardona, mediocampista de Atlético Nacional, se lamenta en el partido contra Sao Paulo, por Copa Libertadores
    Getty Images
    Fútbol Colombiano

    Edwin Cardona dio la cara tras la eliminación de Nacional en Copa Libertadores

    El jugador, de 32 años, es señalado como uno de los responsables de eliminación del conjunto antioqueño de la Copa Libertadores a manos de Sao Paulo de Brasil.

    David Ospina
    David Ospina con Nacional - Foto:
    Getty Images
    Fútbol Colombiano

    David Ospina la embarró, fue gol de América, pero el VAR lo salvó; jugada polémica

    Este domingo en el Pascual Guerrero se dio una acción que generó diferentes opiniones, luego de una mala salida de David Ospina y un gol de Jhon Murillo.

    Daniel Ruiz. nuevo jugador del CSKA Moscú.
    Daniel Ruiz. nuevo jugador del CSKA Moscú.
    Instagram oficial del CSKA Moscú.
    Colombianos en el exterior

    Daniel Ruiz debutó con el CSKA de Moscú en Rusia: su DT lo aprobó, tras el 3-1 sobre Akron

    El volante colombiano Daniel Ruiz tuvo sus primeros minutos en el CSKA de Moscú. Mostró algunos destellos y ya dio pistas de la zona del campo dónde puede rendir.