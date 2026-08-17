Marino Hinestroza la pasa mal y no lo perdonan; “flojísimo presente, lleva cero goles”

Vasco da Gama pagó 6 millones de dólares a Atlético Nacional por Marino Hinestroza, para ganarle el pulso a Boca Juniors, que lo tuvo cercar de fichar durante varias semanas. Sin embargo, el atacante colombiano pasan los meses y no consigue destacar en el Brasileirao, y eso es algo que tiene repercusión hasta en Argentina.

En el diario 'Olé' no dudaron en hablar en las últimas horas del que catalogaron "el flojísimo presente de Hinestroza, el delantero que casi llega a Boca", puntualizando en que el vallecaucano lleva "cero goles en 2026 y peleando el descenso".

Con ese oscuro panorama, recordaron en Argentina que "hoy, lejos del nivel que hizo que sea pretendido por el club de La Ribera, que casi desembolsa 5 millones de dólares por su pase, Marino atraviesa un flojísimo momento futbolístico".

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De hecho, se enfocaron en que "en el Gigante da Colina, que actualmente se encuentra en el 19° puesto del Brasileirao y pelea por no descender, el colombiano no logra asentarse después de seis meses en los que nunca terminó de hacer pie", mostrando, además, que todo "queda reflejado en los números del atacante de 24 años, quien perdió su contundencia en ataque, aquella que lo hizo destacar en Atlético Nacional".



En cuanto a los números, además de no haber podido marcar aún ni un solo gol, no dejaron pasar por alto que "si bien empezó el primer semestre del año con mucho ritmo y formando parte de la rotación -sumó 638' en cancha-, después de la Copa del Mundo acumuló cuatro partidos consecutivos sin jugar y lleva apenas 103' de acción en esta segunda parte del año".

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La situación de Hinestroza en Brasil es preocupante, y el propio jugador ya ha sido presionado por varios hinchas de la barra brava del Vasco da Gama, exigiendole que suba su nivel, por el alto costo que pagó el club para tenerlo en sus filas, tras destacarse en Atlético Nacional, y hasta ser tenido en cuenta en la Selección Colombia.

Marino Hinestroza con el Vasco da Gama - Foto: AFP

Habrá que esperar qué sucede en lo que queda de temporada, especialmente porque el cuadro de Río de Janeiro sigue contratando atacantes, y eso le seguiría quitando más espacio al colombiano en el plantel. Hace algunas semanas se habló de algún préstamo para que buscara rodaje.