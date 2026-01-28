Marino Hinestroza y José Enamorado, novedades del Brasileirao; ¿qué colombianos se estrenarán allí?

Para el Brasileirao, el torneo más importante del fútbol profesional en Brasil, que comenzará este miércoles se conformó una importante colonia de jugadores colombianos, con varios movimientos y trasferencias importantes que tuvieron resonancia en tanto en la prensa del gigante sudamericano, como en nuestro país.

De esa forma, las transferencias más publicitadas fueron las de los delanteros Marino Hinestroza, quien pasó de Atlético Nacional a Vasco da Gama, y José Enamorado, figura en el título de la Liga Betplay II 2025 en Junior de Barranquilla y cuyos derechos deportivos fueron adquiridos por Gremio de Porto Alegre.

Pero los casos del vallecaucano y del atlanticense no son los únicos 'cafeteros' que se estrenarán en el balompié de la tierra de la samba y del 'jogo bonito', como quiera que hombres de trayectoria como Juan Camilo Portilla dejó las filas de Talleres de Córdoba y se fue a Athletico, junto al volante Alejandro García, recordado en Once Caldas de Manizales.

El que pegó la vuelta, de su lado, desde Rusia a Brasil fue el delantero Mateo Cassierra, confirmado hace unos días como nueva cara del Atlético Mineiro, mientras que en Cruzeiro tienen fincadas sus esperanzas de gol en Neyser Villarreal, figura de la Selección Colombia Sub-20 y que se fue en medio de diferencias con los directivos de Millonarios.



No hay que olvidar que en Vasco también jugará el volante de creación Johan Rojas, antigua figura de la desaparecida Equidad y de paso por Monterrey y Necaxa, de México. Los de Río de Janeiro también están otros antiguos como Carlos Andrés Gómez y Carlos Cuesta.

Si en las canchas abundarán los debutantes colombianos, en los banquillos el que alistó maletas fue el experimentado Juan Carlos Osorio, quien es entrenador del recientemente ascendido Remo y ya viene dando de qué hablar.

Juan Carlos Osorio, director técnico del Remo, de la primera división brasileña Foto: X/@ClubeDoRemo

El fenómeno entre nuestros 'emabajadores' también pasa por los que lograron ascender de la B a la A, destacándose ahí figuras como Kevin Viveros, Felipe Aguirre, Carlos Terán (Athletico Paranaense), Víctor Cantillo (Remo), Jonathan Palacios (Chapecoense) y Sebastián Gómez (Curitiba).

Otros jugadores colombianos en Brasil