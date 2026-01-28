Jhon Durán y las versiones encontradas por ausencia en Fenerbahçe: ¿lesión o se va?

El Fenerbahçe se enfrentará al representante rumano, el Steua Bucarest, en la octava jornada de la UEFA Europa League. El partido, que se jugará en el National Arena el jueves 29 de enero, comenzará a las 3.00 p.m. (hora Colombia) y se transmitirá en directo por Disney Plus. El conjunto turco no contará con el delantero colombiano Jhon Durán, quien no fue convocado por razones que no son claras. El club alega una lesión, pero la prensa dice que se marcha ante tentadoras propuestas.

Este miércoles, los turcos revelaron el listado de convocados y sorprendió la ausencia del jugador de 22 años. Como era de esperarse, al DT Domenico Tedesco le consultaron en la atención a medios. “Duran completó el entrenamiento, pero se quejó de dolor en la pierna después del entrenamiento. Se someterá a chequeos, pero espero que no sea nada grave”, reveló el estratega.

Durán viene de jugar el fin de semana por la Superliga de Turquía. Ingresó a los 56 minutos, en el empate 1-1 con Goztepe. Durante el encuentro no dio señales de dolor o sobre alguna novedad física.

Sin embargo, la versión entregada por Tedesco no convence y va en contravía a los rumores de la prensa, la cual apunta a un cambio de equipo para el canterano del Envigado. "Varios clubes europeos han mostrado interés en Jhon Durán en los últimos días como posible fichaje de última hora. La decisión depende del Fenerbahçe y de Durán, pero los clubes están interesados y ya están haciendo consultas esta semana", contó Fabrizio Romano, especialista en el mercado de fichajes.



De esta manera, solo queda esperar que sucede con el atacante cuya ficha pertenece al Al Nassr de Arabia Saudita.

Steua Bucarest vs. Fenerbahçe

Tras acumular 11 puntos en tres victorias, dos empates y dos derrotas en los siete partidos anteriores, el conjunto azul y amarillo se ha clasificado para la ronda de play-off antes de la última jornada. Actualmente milita en el puesto 18, ha marcado nueve goles y recibido seis. Su rival, el FCSB, ocupa la casilla 29 con seis puntos tras siete fechas. El árbitro serbio Nenad Minaković será el árbitro. Sus asistentes serán Nikola Borović y Boško Božović. El cuarto árbitro será Milan Mitić.