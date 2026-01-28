Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Durán y las versiones encontradas por ausencia en Fenerbahçe: ¿lesión o se va?

Jhon Durán y las versiones encontradas por ausencia en Fenerbahçe: ¿lesión o se va?

Fenerbahçe se enfrentará al Steaua de Bucarest por la Europa League y el colombiano Jhon Durán no aparece en el listado de convocados. Club y prensa no coinciden en las razones de su 'baja'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de ene, 2026
Comparta en:
Jhon Durán Fenerbahce
Jhon Durán con el Fenerbahce - Foto:
Fenerbahce Oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad