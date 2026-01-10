Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Millonarios, atento: el once de lujo que tendría River Plate en partido preparatorio

Millonarios, atento: el once de lujo que tendría River Plate en partido preparatorio

En el estadio Gran Parque Central, Millonarios jugará su primer duelo de pretemporada, con el regreso de Falcao García y enfrentando a un grande del continente.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de ene, 2026
Comparta en:
Radamel Falcao García, delantero de Millonarios, en un entrenamiento en el 2026
Radamel Falcao García, delantero de Millonarios, en un entrenamiento en el 2026
Twitter de Millonarios

Publicidad

Publicidad

Publicidad