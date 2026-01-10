Millonarios, atento: el once de lujo que tendría River Plate en partido preparatorio

Millonarios es uno de los equipos que más se ha movido en el mercado de pases, entre altas y bajas. Con la salida de Ricardo Pérez y la llegada de Ariel Michaloutsos, como nuevo director deportivo, se presentaron noticias de interés para los miles de hinchas del conjunto 'embajador'. De hecho, la más destacada fue el regreso de Falcao García, quien se había ido del club en junio de 2025.

Junto al 'Tigre' arribaron Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia , Julián Angulo y Rodrigo Ureña. De igual manera, se fueron Neyser Villarreal, Bruno Savio, Cristián Cañozales, Ramiro Brochero, Juan José Ramírez, Iván Arboleda, Juan Pablo Vargas, Juan Carvajal y Helibelton Palacios. Así las cosas, la ilusión de pelear por todo en 2026 está intacta entre los aficionados.

Para ello, el entrenador Hernán Torres empezará a pulir detalles y lo hará enfrentando a River Plate, este domingo 11 de enero, a las 7:00 de la noche (Hora de Colombia), en el estadio Gran Parque Central, de la ciudad de Montevideo. Por eso, desde Argentina ya hacen eco en la posible alineación titular que tendría la escuadra de Marcelo Gallardo, con varias de sus figuras en el campo de juego.

Bajo los tres palos estaría Santiago Beltrán, guardameta de 21 años, ya que Franco Armani se desgarró el gemelo derecho, según dio a conocer 'Olé'. Ya en la zona defensiva, surge una incógnita que es el lateral izquierdo, teniendo en cuenta que Marcos Acuña tiene un traumatismo en el dedo gordo del pie izquierdo. Razón por la que podría aparece Matías Viña, flamente refuerzo para el 2026.



Juan Fernando Quintero River Plate vs Millonarios con Falcao García - Fotos: River y Millonarios

Ahora, no se descarta que quien se haga con el lugar sea Matías Galarza o incluso Juan Portillo o Facundo González. Metros adelante, en el mediocampo, la principal novedad pasaría por Fausto Vera, quien fue el primer fichaje de River Plate en este mercado de pases. "A su izquierda aparece Giuliano Galoppo, y por la derecha estaría o Kevin Castaño o Aníbalo Moreno", añadieron en el portal argentino.

En el frente de ataque estaría Maxi Salas o, en su defecto, Sebastián Driussi, acompañado por Juan Fernando Quintero y Facundo Colidio. De esa manera, el probable once de River Plate, según 'Olé', para medir fuerzas con Millonarios sería: "S. Beltrán, Montiel, M. Quarta, Rivero, Viña o Galarza o Portillo; Castaño o Moreno, Vera, Galoppo; Quintero, Driussi y Colidio".