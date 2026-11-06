Atlético de Madrid vs. Barcelona: Raphinha se viste de figura y borra el recuerdo de Julián Álvarez

Barcelona visita el domingo al Atlético de Madrid en LaLiga con Raphinha como delantero centro infalible, por lo que los 'azulgranas' tienen pocos motivos para lamentar no haber podido fichar a la estrella 'rojiblanca' Julián Álvarez.

La 'Araña' trató de forzar su salida del Atlético para unirse al actual líder liguero, cuyo intento de hacerse con el argentino molestó al club madrileño.

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El Barcelona fue multado con 600 euros (675 dólares) por la Federación Española de Fútbol en octubre por ese acercamiento a Julián.

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El delantero argentino se quedó y terminó pidiendo disculpas, mientras el Barça pasó página con el extremo Raphinha reconvertido en un delantero centro imparable.



La gran forma del brasileño ha reducido las posibilidades de que el Barça haga un nuevo intento por Julián Álvarez, especialmente después de que el brasileño renovara el jueves hasta 2030.

Con Raphinha a pleno rendimiento, el equipo de Hansi Flick encadenó 11 victorias oficiales consecutivas al inicio de la temporada, pero luego sufrió dos derrotas seguidas ante París Saint-Germain y Real Madrid.

Raphinha renovó contrato con Barcelona hasta el 2030. Foto: AFP

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- Nuevo contrato -

El brasileño no estuvo al 100% en ninguno de los dos encuentros, recién salido de la lesión en el muslo que sufrió con la selección brasileña a finales de septiembre.

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El extremo azulgrana estuvo extrañamente apagado en la derrota 4-2 contra el PSG en la Liga de Campeones y luego marcó en la posterior derrota en casa por 2-1 contra el Real Madrid.

Sus cuatro goles en los dos partidos siguientes contra Alavés y Aston Villa, indican que ya se ha recuperado por completo.

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Raphinha remató esas buenas actuaciones con su nuevo contrato como recompensa a su gran rendimiento desde la llegada de Hansi Flick en 2024.

Tras llegar al Barcelona desde del Leeds en 2022, el extremo no explotó todo su potencial con el técnico Xavi Hernández, que no parecía confiar plenamente en él.

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Sin embargo, la llegada de Flick y su apuesta por una presión alta permitieron un mejor encaje de Raphinha, que no ha dejado de crecer hasta convertirse en uno de los jugadores más influyentes del equipo y en uno de sus capitanes.

Raphinha no estuvo por lesión cuando el Barcelona fue eliminado en cuartos de final de la Liga de Campeones por el Atlético la pasada temporada.

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Ahora será una pieza clave para evitar otro tropiezo frente al equipo de Diego Simeone.

El Atlético, segundo en La Liga, está a dos puntos del Barça y espera arrebatarle el liderato liguero con una victoria en el Metropolitano.

Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid AFP

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- "Le damos balones y él mete los goles" -

Raphinha tenía algunas dudas sobre jugar de delantero centro cuando Flick le pidió que se desplazara a esa posición, tras quedar quedara claro que Julián no llegaría.

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"Estás en el sitio donde estaba sólo Lewandowski. Si no marcas goles, la gente te juzga por eso. Tenía algunas dudas por eso y también por jugar de espaldas, pero, al final, creo que lo he hecho bien y me ha gustado", dijo Raphinha.

El brasileño suma 19 goles en 13 partidos oficiales esta temporada.

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"Le damos los balones y él mete los goles", resumió Fermín López en septiembre.

En cambio, Julián Álvarez, con dos goles en once partidos, está todavía buscando su mejor nivel esta temporada, aunque ha ido mejorando.