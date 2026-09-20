Miguel Borja, elogiado en el mundo, tras su golazo de chilena con América contra Chivas

Miguel Borja necesitó apenas unos minutos para convertirse en protagonista del Clásico Nacional entre América y Chivas. El delantero colombiano ingresó al minuto 66 y, con dos goles, fue determinante para que las 'Águilas' rescataran un empate 2-2 en el Estadio Azteca.

El primero llegó al minuto 71 y fue una auténtica obra de arte. Tras un centro de Brian Rodríguez, Borja se lanzó para conectar una chilena espectacular, dejando sin opciones al arquero Raúl Rangel y desatando la celebración de los aficionados americanistas.

El gol rápidamente recorrió las redes sociales y comenzó a ser destacado en diferentes medios y cuentas especializadas. Incluso, ya surgieron comentarios que ponen la anotación entre las candidatas a competir por el Premio Puskás, aunque cualquier eventual nominación deberá esperar a la selección oficial de la FIFA.

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Pero Borja no se conformó con ese golazo. Apenas tres minutos después, recibió una asistencia de Henry Martín y marcó nuevamente para completar su doblete y sellar el 2-2 definitivo.



Miguel Borja, delantero colombiano de América de México, anotó doblete contra Chivas de Guadalajara Twitter de América de México

Miguel Borja también dio de qué hablar por su celebración

Después de sus dos anotaciones, el colombiano protagonizó otro momento que llamó la atención en México. Borja se acercó al arquero de Chivas, Raúl Rangel, en una celebración que algunos interpretaron como una referencia a los goles que acababa de marcarle.

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El atacante, además, explicó posteriormente que en la chilena simplemente intentó resolver una pelota que venía por arriba: "No la vi. Cuando venía arriba dije: no tengo otra, tengo que intentar hacerla", contó tras el encuentro.

Con este doblete, Borja suma tres goles en sus primeros dos partidos con América, después de haber marcado también en su debut frente a Cruz Azul. Una irrupción que ya está dando de qué hablar en el fútbol mexicano

Miguel Borja anotó un golazo de chilena con América de México contra Chivas de Guadalajara Twitter de América de México

Elogios a Miguel Borja por su gol de chilena en la Liga MX

Otro ángulo de la joya de gol de Miguel Borja en el América vs Chivas 💎🦅⚽️



📹 @joveenyu #MegaFutbol por @MiCanal5, @VIX y TUDN pic.twitter.com/u86baXnIyn — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 20, 2026

AH... ¡PERO QUÉ DISTINGUIDO! 🇨🇴👏



▶ El colombiano Miguel Borja anotó este golazo de chilena para el América de México ante el Guadalajara



🎥 /clubamerica pic.twitter.com/3ikLX8XNeH — Diario Olé (@DiarioOle) September 20, 2026

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Clásico de México entre América-Chivas.



Miguel Borja recibe un centro que le queda atrás y decida hacer esta locura sin contexto alguno 😮‍💨 pic.twitter.com/y3kKBtPYwa — Juez Central (@Juezcentral) September 20, 2026

🚨El pedazo de gol que hizo Miguel Borja de chilena para el América!!! pic.twitter.com/2yC65NMHsS — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 20, 2026

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