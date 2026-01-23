¿Dónde va a jugar Miguel Borja en este 2026?, nuevo destino ante falta de definición de Cruz Azul

Miguel Borja ya no iría a Cruz Azul sino que sorprendería a todos con curioso destino. De acuerdo con la prensa mexicana, el delantero le habría comunicado a la dirigencia del club mexicano que no esperaría más tiempo a que lo inscriban y que tendría una muy buena oferta de otro continente.

Desde este jueves, los principales medios de México han contado que Borja se habría cansado de que le dieran largas con el asunto de su registro, debido a que 'los cementeros' no tienen un cupo de extranjeros y estaban esperando a que alguno de sus jugadores foráneos saliera del equipo, por lo que el colombiano habría decidido tomar sus maletas e ir a un club que le habría ofrecido una buena cantidad de dinero.

En concreto, el equipo al que llegaría el atacante de Tierralta estaría ubicado en Emiratos Árabes Unidos. "El tema de Miguel pasa porque desde hace semanas estaba esperando el tema de México, del Cruz Azul. Desde el inicio, él manejaba más ofertas y opciones, pero dio un margen de espera. Sin embargo, en la última semana el tema de Emiratos Árabes Unidos se abrió, fue concreta la propuesta y se tomó esa decisión", le confirmó una fuente cercana al cordobés a Gol Caracol. El nombre del equipo no se conoce con exactitud, pero se habla de que le habrían puesto sobre la mesa una oferta a la que el exRiver no habría podido decir que no.



Miguel Borja, en su paso por River Plate Foto: River Plate.

Publicidad

Incluso, el periodista especializado en fichajes, César Luis Merlo, en un artículo del diario Súper Deportivo, ratificó que Borja no se vestirá de celeste. "Aunque entrenó con Cruz Azul, el colombiano Miguel Borja no llegará al cuadro celeste. Súper Deportivo pudo saber que Borja informó a la directiva de Cruz Azul que tiene una oferta de Emiratos Árabes Unidos y como no firmó con el cuadro cementero, decidió tomar otro rumbo".

De confirmarse el fichaje, el 'colibrí' sería el tercer colombiano en ese país, sumándose a Kevin Agudelo, quien juega en Al-Nasr SC, y Brahian Palacios, el cual se desempeña en Al-Wasl. El jugador de 32 años acumularía su sexto club fuera de Colombia, tras sus pasos por Olimpo, Livorno, Gremio, Palmeiras y River Plate. Por ahora, Borja continúa sin equipo para 2026, pero lo cierto es que no sería Cruz Azul y Emiratos sería su opción más cercana, en busca de tener la continuidad y retomar la senda goleadora que no logró en el fútbol argentino en el último tiempo.