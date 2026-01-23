Inter Miami vs. Alianza Lima; ¿cuándo, a qué hora y por dónde ver, EN VIVO POR TV, en Colombia?

Plagado de caras nuevas, el Inter Miami de Lionel Messi echa a rodar el sábado con un primer amistoso de pretemporada frente al Alianza Lima, un club convulsionado por las denuncias de abuso sexual contra tres jugadores.

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, todos ellos internacionales con la selección peruana, fueron apartados del plantel limeño a dos días del ensayo en la capital del país.

El trío de veteranos está acusado de abusar sexualmente de una joven argentina de 22 años el 18 de enero en un hotel de Montevideo, donde su equipo desarrollaba su pretemporada.

Tras conocerse la denuncia, unos 50 hinchas del equipo blanquiazul, 25 veces campeón del fútbol peruano, ingresaron violentamente al estadio Alejandro Villanueva para protestar contra los jugadores, llegando a agredir a otras figuras del plantel como Paolo Guerrero y Luis Advíncula, según medios locales.



El escándalo ha enturbiado el entusiasmo por la segunda visita consecutiva de Messi a Lima, donde un año atrás fue recibido por multitudes antes del ensayo entre el Inter Miami y Universitario, que concluyó sin goles.

La gira sudamericana del Inter, que tiene previsto viajar el viernes a Lima, incluye dos paradas más en Colombia y Ecuador: el 31 de enero frente al Atlético Nacional y el 7 de febrero ante el Barcelona de Guayaquil.

Ávido de expandir su marca, se espera que el Inter programe al menos otro amistoso internacional antes de comenzar la defensa de su primer título de la liga norteamericana (MLS) el 21 de febrero.



Esperando por Messi

Miami ha negociado también con el Monterrey para reclutar a Germán Berterame, delantero argentino nacionalizado mexicano, como teórico sustituto de Luis Suárez, relegado al banco en las pasadas eliminatorias.

Suárez, de 38 años, apostó aún así por renovar una campaña más con el compromiso de Mascherano de que la competencia estará abierta.

"Cuando iniciamos pretemporada, todo el mundo arranca de cero", recalcó el Jefecito el miércoles. "Luis es un jugador importante para el equipo y para el club y lo va a seguir siendo".

El delantero elegido deberá capitalizar el torrente de ocasiones que sigue generando el talento de Messi, de quien todo el mundo espera una pronta confirmación de su presencia en el Mundial de Norteamérica que arranca el 11 de junio.



