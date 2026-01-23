Dayro Moreno reveló curiosa anécdota que involucró a Hugo Rodallega y Lionel Messi

En medio de la gala de Estrellas Águila, Dayro Moreno volvió a ser noticia. El delantero contó una anécdota que le sucedió en 2005, cuando compartía con Hugo Rodallega en la Selección Colombia Sub-20.

Ambos goleadores dieron sus primeros pasos en esa categoría, en la que la figura de Independiente Santa Fe fue goleador e incluso se habló de que era mejor que Lionel Messi, quien en ese momento jugaba con el combinado argentino. Sin embargo, esa comparación no les gustó a los albicelestes, los cuales les expresaron su enojo en un encuentro con los nuestros. "Nosotros decíamos que Rodallega era mejor que Messi, salió del Sudamericano y marcó 10 goles; llegamos al Mundial y ahí se pusieron bravísimos", reveló el capitán de Once Caldas en conversación con Win Sports.

La escena nos remonta al año 2005, durante el Campeonato Sudamericano Sub-20 celebrado en el Eje Cafetero. En aquel entonces, Colombia contaba con una generación dorada que incluía nombres como Falcao García, Fredy Guarín y, por supuesto, Dayro y Rodallega. Mientras el mundo empezaba a susurrar sobre un pequeño genio argentino que ya brillaba en las inferiores del Barcelona, en territorio colombiano el nombre que retumbaba con fuerza era el de 'Hugol'.



El rendimiento del nacido en Candelaria (Valle del Cauca) en esa competición fue sencillamente estratosférico. El colombiano terminó como el máximo artillero del certamen con 11 anotaciones, estableciendo un récord histórico para ese torneo, mientras que Messi, aunque ya mostraba destellos de su futura grandeza, se quedó con cinco tantos.

Publicidad

Hugo Rodallega, figura de Santa Fe. Colprensa

Aquella Selección Colombia terminó coronándose campeona frente a su gente, y 'Rodagol' fue elegido la gran figura del torneo. Con el tiempo, los caminos se bifurcaron: el del Inter Miami escaló hasta la cima del olimpo futbolístico, ganando ocho Balones de Oro y la Copa del Mundo, mientras que Rodallega y Dayro consolidaron carreras legendarias en el ámbito local.

Publicidad

Esta historia, compartida por el artillero del 'blanco blanco', no solo muestra la competitividad de aquel grupo, sino que humaniza a las leyendas. Recordar que hubo un tiempo en el que un joven colombiano miró a los ojos a uno de los mejores de la historia y le disputó el trono, es un recordatorio del orgullo y la calidad que siempre ha caracterizado a Rodallega.