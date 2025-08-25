Richard Ríos no aguantó y apareció con todo en redes sociales; apuntó a sus detractores en Benfica

Richard Ríos ha sido titular desde su llegada al Benfica procedente del Palmeiras. Pese a que el colombiano ha mostrado entrega y cumple sus funciones dentro del campo de juego, ha sido criticado y señalado por algunos sectores en Portugal porque aún no está bien aclimatado a las 'águilas' y al balompié lusitano.

El futbolista de la Selección Colombia llevaba varios días sin publicar nada en sus redes sociales, y en las últimas horas, tras el partido contra Tondela, dejó una serie de fotografías en su perfil de Instagram sin ninguna reseña, pero lo que llamó la atención fue la frase que escribió en las historias de esta misma red social. En los medios portugueses no pasaron por desapercibida su publicación.

Richard Ríos, volante colombiano que milita en Benfica. X de @SLBenfica

"Continúa trabajando en silencio, Dios te justificará", fueron las palabras que escribió Ríos Montoya y que acompañó con una instantánea de lo que fue el compromiso del sábado en el fútbol portugués.

Tras esto, en 'A Bola' reseñaron una nota con el título: "Richard Ríos deja un mensaje a los críticos".

En el partido contra Tondela del sábado, el exjugador del Palmeiras estuvo todo el juego y compartió en la medular Enzo Barrenechea, Andreas Schjelderup y Fredrik Aursnes; ejecutando sus funciones.

Precisamente, su entrenador en las 'águilas', Bruno Lage, destacó su compromiso y físico en la rueda de prensa posterior.

"Ríos ha tenido una temporada completa, y hoy (sábado) demostró su buen estado físico; fue el que más duró. En general, estoy contento con los que estaban aquí y con los que llegaron, y en cómo se han integrado en el equipo", precisó el timonel del conjunto portugués.

Benfica ha suma dos triunfos en dos salidas en el campeonato local y tiene un juego pendiente de la primera jornada. Además, lucha por ingresar a la fase de grupos de la Champions League 2025/2026.



El próximo juego del Benfica con Richard Ríos

Las 'águilas' tendrá un duro compromiso en pro de poner su nombre en la próxima edición de la Liga de Campeones, al recibir al Fenerbahçe de Jhon Durán por la vuelta de los 'play-offs'. La serie va 0-0 y se juega en el Estadio Da Luz, a partir de las 2:00 de la tarde, en horario de Colombia.