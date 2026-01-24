Nacional anunció baja goleadora para enfrentar a Lionel Messi, por 'estelar' venta a Europa

Hace un par de minutos, Atlético Nacional hizo destacado anuncio para este mercado de fichajes, anunciando baja de cara a lo que será este 2026, luego de sellar la transferencia de una de sus jóvenes promesas para el fútbol europeo.

Se trata de Jayder Asprilla, un joven delantero de 22 años, quien se perfila a ser una de las promesas goleadoras colombianas a futuro. Justo por eso, al atacante le pusieron la mira desde territorio europeo, donde no solo lo compraron, sino que también le hicieron un contrato hasta 2028.

“Informamos que el delantero Jayder Asprilla, fue transferido al FC Sheriff de Moldavia. Muchos éxitos”, citó Atlético Nacional en sus redes sociales, donde comunicó a toda la opinión pública la noticia, e la nueva baja para este 2026.

Informamos que el delantero Jayder Asprilla, fue transferido al FC Sheriff de Moldavia ➡️⚽️



Muchos éxitos, Jayder 👏 pic.twitter.com/RgxyLYYFHx — Atlético Nacional (@nacionaloficial) January 23, 2026

Además, según se pudo conocer por recientes informaciones, el conjunto paisa vendió al joven delantero por una presunta suma de 650.000 dólares, reservándose el 50% de los derechos deportivos de Jayder, pensando una futura venta. Además, habría una cláusula clave que protege el valor a mediano plazo.



Sumado a eso, se estima que el contrato iría por tres años; hasta diciembre de 2028.



“Bienvenido Jayder Asprilla”

Tras llegar a un rápido y mutuo acuerdo, Asprilla emprendió inmediato vuelo hacia Moldavia, donde conoció las instalaciones de su nuevo club y, además, también fue presentado como refuerzo.

“El delantero central colombiano Jayder Asprilla se ha convertido en nuestro nuevo fichaje. Ha completado todos los trámites necesarios y ha comenzado a entrenar con el equipo”, indicó de entrada el comunicado de FC Sheriff Tiraspol, donde también dio una pequeña descripción de la joven promesa colombiana.



“Jayder Asprilla nació en Bajo Baudó, un pueblo de la costa del Pacífico. Se formó futbolísticamente en el Atlético Nacional de Medellín, donde firmó su primer contrato profesional. Pasó su última temporada en el Real Cundinamarca, un club de la segunda división colombiana. En 41 partidos con el club, Jayder marcó 28 goles. Además, él debutó con la selección colombiana sub-20 en un partido contra República Dominicana, donde marcó un gol. El equipo del FC Sheriff se complace en dar la bienvenida a Jayder y le desea mucha suerte con la camiseta de nuestro club”, dijo el cuadro moldavo, dándole la bienvenida al delantero de 22 años.

Добро пожаловать, Хайдер!

Колумбийский центральный нападающий, Хайдер Асприллья стал новым игроком ФК «Шериф». Игрок прошел все необходимые процедуры и приступил к занятиям с командой.https://t.co/msYYibfED0 pic.twitter.com/rcvXAkMUiI — FC Sheriff (@FotclubSheriff) January 23, 2026

De esta manera, Nacional ya no podrá contar con la presencia de Jayder Asprilla para Liga, ni Copa Sudamericana. Pero tampoco para el encuentro del próximo 31 de enero, cuando los 'verdes' enfrenten al Inter Miami, de Lionel Messi.

