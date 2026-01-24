Síguenos en:
Tendencias:
SANTA FE
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Nacional anunció baja goleadora para enfrentar a Lionel Messi, por 'estelar' venta a Europa

Nacional anunció baja goleadora para enfrentar a Lionel Messi, por 'estelar' venta a Europa

El cuadro 'verdolaga' hizo destacado anuncio en las últimas horas, confirmando el adiós de una de sus jóvenes promesas, tras sellar su transferencias al 'viejo continente'.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 24 de ene, 2026
Comparta en:
Atlético Nacional, previo al partido de la fecha 1 de la Liga BetPlay I-2026
Atlético Nacional, previo al partido de la fecha 1 de la Liga BetPlay I-2026
Twitter de Atlético Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad