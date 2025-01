Novedades en caso Kevin Castaño a River Plate: Krasnodar ya habría dado una cifra de venta

Desde hace varias semanas la llegada del mediocampista de la Selección Colombia , Kevin Castaño , a River Plate está tomando fuerza en suelo argentino, pues según indican diferentes medios cercanos al equipo 'millonario', sería un pedido del propio director técnico Marcelo 'Muñeco' Gallardo , que estaría armando un equipo de ensueño en busca de volver a ser competitivo tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores.

A pesar de que todo parecía indicar que la incorporación del exjugador de Águilas Doradas a River Plate no se podría dar debido a las condiciones de venta del equipo en el que milita el cafetero, el Krasnodar de Rusia , hace pocas horas volvió a tomar fuerza el tema, justamente porque su actual equipo, donde también milita el delantero de la Selección Colombia Jhon Córdoba , puso precio en mesa para la venta del antioqueño de 24 años.

Desde Rusia indican que el valor que estarían pidiendo por Castaño estaría cercano a los 10 millones de dólares, precio por el que no estaría dispuesto a pagar el conjunto dirigido por 'el Muñeco' Gallardo, pero que sí pondría en la mesa una posibilidad de negociación por el cafetero, que supo ser pieza clave en el subcampeonato de la Copa América 2024 con la Selección Colombia.

Cabe destacar que esta información fue dada por el reconocido periodista argentino de 'TyC Sports', Germán García Grova, quien afirmó que el colombiano es el nombre en lista para cubrir el espacio de volante '5' en River, y ya ambos clubes estarían en negociaciones.

Aunque hace pocos días el propio DT afirmó que él no había hecho ningún pedido de un jugador, también dejó entrever que esta afirmación era más por las posibilidades de que las cosas no se dieran por motivos de negociación, diciendo: "hasta que no se cierre el mercado no puedo garantizar nada”.

Kevin Castaño nuevo jugador de Krasnodar. @FCKrasnodar

Justamente por temas de precio, desde Argentina comienza a sonar el rumor de comprar no la totalidad del pase de Kevin Castaño sino una parte del mismo, para poder hacerse con sus servicios, pero esto dependerá de la intención del club ruso de negociar este acuerdo.

Hay que señalar que para esta nueva temporada, River ya ha anunciado incorporaciones de lujo a su plantel, recuperando piezas clave en la primera época gloriosa de gallardo con la escuadra de la banda cruzada, tales como Gonzalo Montiel, Enzo Pérez y Lucas Martínez Quarta.

En caso de que Castaño llegara a la escuadra de Buenos Aires, sería el segundo colombiano al mando de Marcelo Gallardo en su regreso al equipo 'rojiblanco', pues todo parece indicar que el cordobés Miguel Ángel Borja no se marcharía del club y continuaría su carrera en River Plate.