Clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 11: Santiago Buitrago, cerca del triunfo

Este miércoles 3 de septiembre, la etapa 11 de la Vuelta a España 2025 no tuvo ganador por unas protestas palestina durante el recorrido y en el lugar donde estaba ubicada la meta. Jonas Vingegaard sigue como líder de la carrera y Egan Bernal sigue como el mejor colombiano. Santiago Buitrago fue protagonista al atacar y estar en punta de carrera por algunos kilómetros.

Los corredores tomaron la salida neutralizada en el estadio San Mamés en Bilbao y luego de cinco kilómetros comenzaron las acciones de manera oficial. Mads Pedersen, portador de la camiseta verde sorprendió y lanzó un ataque tempranero. Unos metros más adelante Joel Nicolau dio el salto y ambos se pusieron por delante.

Nicolau sumó los puntos en el Alto de Laukiz mientras que en el lote dieron el salto Gal Glivar y Jordan Labrosse como perseguidores. Colombia dijo presente con una primera intervención de Santiago Buitrago, quien se puso a halar del pelotón.

Los cuatro de adelante fueron cazados, pero Pedersen no se rindió, lo intentó de nuevo y se llevó a su rueda a Orluis Aular y Marc Soler. El danés cruzó primero en el Alto de Sollube y el español hizo lo propio en Balcón de Bizkaia y Alto de Morga.

Pedersen, Aular y Soler fueron alcanzados por el lote y el siguiente zarpazo lo dieron Mikel Landa y Santiago Buitrago. Ambos se marcharon por separado, pero luego unieron fuerzas para sacar tiempo de renta.

El español se quedó con las unidades en el Alto del Vivero y en el esprint intermedio en Bilbao, en el cual se vieron de nuevo las banderas de palestina.

Más adelante, el colombiano se quedó solo en punta de carrera, puesto que Mikel Landa sufrió un calambre. La aventura de Buitrago terminó a falta de 25 km. Con el grupo compacto, el último en atacar fue Thomas Pidcock y Jonas Vingegaard le siguió la rueda. Todo quedó en el último puerto de montaña en el Alto de Pike, sector donde cruzó primero el británico. Justo en esos momentos los comisarios decidieron dejar sin ganador la fracción por las protestas en la meta.



Clasificación general de la Vuelta a España 2025, tras la etapa 11

1. Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) - 37h 33' 48''

2. Torstein Træen (Bahrain Victorious) - a 26''

3. João Almeida (UAE Team Emirates XRG) - a 38''

4. Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) - a 58''

5. Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) - a 2' 03''

6. Giulio Ciccone (Lidl Trek) - a 2' 05''

7. Matteo Jorgenson (Team Visma Lease a Bike) - a 2' 12''

8. Jai Hindley (Red Bull BORA hansgrohe) - a 2' 16''

9. Giulio Pellizzari (Red Bull BORA hansgrohe) - a 2' 16''

10. Matthew Riccitello (Israel Premier Tech) - a 2' 43''

11. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) - a 2' 55''