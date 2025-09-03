Publicidad

La etapa 11 de la Vuelta a España 2025, "sin ganador"; todo por motivos de seguridad

La etapa 11 de la Vuelta a España 2025, "sin ganador"; todo por motivos de seguridad

Hace pocos minutos, la organización de la Vuelta a España comunicó dicha determinación, en medio de los incidentes ocurridos por las protestas contra la presencia del Israel-Premier Tech.

Protesta de Palestina, en la etapa 11 de la Vuelta a España.
AFP.
Por: Caracol Sports
 /  EFE
|
Actualizado: septiembre 03, 2025 10:45 a. m.