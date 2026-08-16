Vea el gol de Óscar Estupiñán en Monterrey vs. Juárez, en la Liga MX

El Monterrey con sus nuevos fichajes Diego Rossi, Hugo Cuypers y Orbelín Pineda, arrolló este sábado 6-1 al Juárez en el estadio BBVA, por la cuarta jornada del torneo Apertura 2026 del fútbol mexicano.

Los Rayados del Monterrey tomaron el liderato con nueve puntos en su primer torneo bajo el mando del entrenador argentino Matías Almeyda.

Con el español Salvador Valero como técnico interino, los Bravos de Juárez sufrieron su cuarta derrota y quedaron en el fondo de la clasificación sin unidades. Además son la peor defensiva con 13 goles en contra.

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La victoria de los Rayados tomó forma desde un ciclónico primer tiempo.



Al minuto 6, el argentino Luca Arellano inició un contragolpe que él mismo finalizó, con asistencia de Diego Rossi.

El uruguayo, recién llegado del Columbus Crew, marcó el 2-0 con una volea de zurda tras amortiguar la pelota con el pecho, al 15'.

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Al 29', Hugo Cuypers aumentó la ventaja a 3-0. El belga, adquirido del Chicago Fire, consiguió su primer gol en la liga azteca con un tiro de zurda dentro del área.

En los días previos, durante la primera fase de la Leagues Cup, Cuypers aportó tres goles que ayudaron al Monterrey a clasificar a los cuartos de final.

Cuypers inició la temporada 2026 con el Fire y cuando fue fichado por el Monterrey era el líder de goleo de la MLS con 13 anotaciones.

Los Bravos de Juárez se acercaron 3-1 con gol del colombiano Óscar Estupiñán, al 32'.

GOOLLL from Óscar Estupiñán! He scored the only goal for his team Juárez in their 6-1 loss away vs Monterrey. 🇨🇴 pic.twitter.com/q8yOzA7baf — Colombian Fútbol Report 🇨🇴 (@ColFootyReport) August 16, 2026

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Antes del descanso, al 45'+3, Orbelín Pineda definió el 4-1 con un remate en el área.

Pineda regresó a México para este torneo después de jugar cuatro temporadas para el AEK Atenas, equipo donde fue dirgido por Matías Almeyda.

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Rossi dio con el talón un pase de lujo para el 5-1, al 62'. El argentino Lucas Ocampos disparó desde la media luna del área y colocó el balón en el ángulo superior derecho.

Ocampos se confirmó como líder de goleo de este Apertura 2026 con cinco goles.

El argentino Jorge Rodríguez sentenció el 6-1 con un fulminante cabezazo del argentino Jorge Rodríguez, al 90'+2.