Colombianos en el exterior  / Pafos vs. Bayern Múnich, EN VIVO: hora y dónde ver en TV a Luis Díaz en Champions League

Pafos vs. Bayern Múnich, EN VIVO: hora y dónde ver en TV a Luis Díaz en Champions League

Por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions, este martes 30 de septiembre, Luis Díaz y el Bayern Múnich visitarán territorio chipriota cuando se enfrenten al Pafos. ¡Agéndese con el juego!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 29 de sept, 2025
Pafos vs Bayern Múnich
Fotos: AFP y @pafosfc

