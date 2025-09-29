Pafos vs. Bayern Múnich, EN VIVO: hora y dónde ver en TV a Luis Díaz en Champions League

Este martes en el estadio Limassol Arena se enfrentarán el Pafos de Chipre y el Bayern Múnich por la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League. El equipo alemán intentará ponerse con seis puntos en la tabla, mientras que el equipo local buscará su primera victoria en el torneo.

El conjunto de Baviera llega a este juego con un liderato indiscutido en la Bundesliga, donde de los cinco partidos que ha disputado, los cinco los ha ganado. El colombiano Luis Díaz está siendo una de las figuras del equipo, desde su llegada proveniente del Liverpool. El extremo lleva cuatro goles y tres asistencias en ocho partidos, demostrando un gran nivel cada vez que está en el campo.

Pafos vs. Bayern Múnich, EN VIVO: hora y dónde ver

El juego por la segunda fecha de la Champions League, el juego entre Pafos vs. Bayern Múnich, se disputará desde las 2:00 p.m. (hora de Colombia), y contará con transmisión de 'ESPN' y la plataforma 'Disney+'. De igual manera, podrán seguir el minuto a minuto, los goles, las polémicas y demás detalles del encuentro en el portal de Gol Caracol, al que pueden ingresar en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol

En la Champions, el Bayern logró comenzar con pie derecho su camino tras ganar de manera contundente 3-1 al Chelsea, poniéndose en los focos como uno de los candidatos a ganar la 'orejona'. En su último juego, los rojos golearon 4-0 al Werder Bremen, en un partido donde Luis Díaz anotó un gol, pero se lo dieron a otro de sus compañeros.

El Pafos, por su parte, viene de vencer 2-1 al Olympiakos Nicosia en la liga de Chipre. El equipo se ubica en la primera posición con 12 puntos, tras cinco partidos, en los que ha ganado cuatro y tan solo ha perdido uno.

En el máximo torneo europeo, logró un valioso empate en su visita al Olympiacos de Grecia, en un juego en el que quedaron con 10 jugadores en el primer tiempo, y lograron resistir el asedio de un conjunto con mejores nombres que ellos.

David Luiz es uno de los jugadores más conocidos del Pafos. El brasileño llegó para esta temporada, tras su paso por Fortaleza de Brasil, precisamente para elevar el nivel del equipo chipriota y poder competir de buena manera en la Champions League.

El equipo local clasificó para el torneo del viejo continente luego de superar a tres rivales en las fases previas de clasificación. En segunda ronda vencieron a Maccabi Tel Aviv, en tercera al Dinamo de Kiev, y en el play-off al Estrella Roja.