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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Palmeiras vs Cerro Porteño, EN VIVO; hora y dónde a Jhon Arias en la Copa Libertadores

Palmeiras vs Cerro Porteño, EN VIVO; hora y dónde a Jhon Arias en la Copa Libertadores

Jhon Arias, quien ha sido noticia por sus ayudas tras el terremoto en Colombia, espera guiar a Palmeiras en este partido de ida de los octavos de final.

Por: EFE
Actualizado: 11 de ago, 2026
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Jhon Arias, figura de Palmeiras, en un partido de la Copa Libertadores 2026
Jhon Arias, figura de Palmeiras, en un partido de la Copa Libertadores 2026
AFP

Palmeiras y Cerro Porteño se citan este miércoles en los octavos de final de la Copa Libertadores, en un duelo con sabor a revancha después de la victoria de los paraguayos en Brasil en la primera fase del torneo.

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El partido de ida por octavos se celebra tan solo 84 días después del triunfo azulgrana en São Paulo gracias a un gol del argentino Pablo Vegetti, que le sirvió a Cerro para terminar a la postre como líder del Grupo F, escoltado por Palmeiras.

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Los dos equipos llegan con urgencias por su irregular momento en los respectivos campeonatos nacionales: el Palmeiras ha encadenado un empate y una derrota en sus dos últimos compromisos, entre Liga y Copa, mientras que Cerro suma tres derrotas en sus cuatro partidos del Clausura.

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Palmeiras, finalista de la Libertadores en 2025 y de nuevo favorito al título, está mostrando especiales dificultades para superar a equipos que saben mantener el orden defensivo, como es el caso del conjunto paraguayo.

Los últimos malos resultados han llevado a la principal barra brava del club, la Mancha Alviverde, a pedir la destitución del portugués Abel Ferreira, técnico más exitoso del Palmeiras y que lleva más de cinco años al frente del equipo.

Las principales bazas ofensivas de los brasileños para derribar la muralla paraguaya serán el colombiano Jhon Arias y el argentino José Manuel 'el Flaco' López, artillero del equipo esta temporada.

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Vítor Roque, uno de los jugadores que sirvió de revulsivo en el empate 0-0 del pasado fin de semana ante Internacional, podría ganar un hueco en el once.

El 'Verdão' también podrá contar en este partido con su capitán, el paraguayo Gustavo López, que se ha recuperado de una lesión en el muslo y podría regresar al centro de la zaga.

En el otro lado, Cerro Porteño llega a Brasil con su plantilla completa y dos novedades a disposición del técnico Ariel Holan.

Uno de ellos es el delantero Juan Manuel Iturbe, que regresa al equipo por primera vez desde la última fecha de la fase de grupos de la Libertadores, después de recuperarse de un desgarro muscular.

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El otro, el defensa Lucas Merolla, recién contratado y que todavía no ha podido debutar en partidos oficiales por una sobrecarga muscular.

Tanto Merolla como Iturbe disputaron un partido de entrenamiento el lunes contra Sol de América y están a punto para entrar en campo ante Palmeiras.

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El ambiente en Cerro tampoco es el mejor, después de la derrota del pasado fin de semana por 1-0 frente a Sportivo Ameliano, que supone el tercer revés en cuatro jornadas del Clausura.

Tras ese partido, Holan admitió que el equipo se debe esforzar para "reducir enormemente el margen de error" si quiere aspirar a puntuar en São Paulo, algo que sería importante para encarar el partido de vuelta con más tranquilidad.

A qué hora y dónde ver Palmeiras vs Cerro Porteño en Copa Libertadores

Día: miércoles 12 de agosto.
Hora: 5:00 p.m. (Colombia).
Estadio: Allianz Parque.
Jornada: ida de octavos de final.
Transmisión: ESPN / Disney+.

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