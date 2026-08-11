Conmebol confirmó días y horarios para los dos partidos entre Santa Fe y River Plate

Después de la suspensión temporal del partido entre Independiente Santa Fe y River Plate, la CONMEBOL confirmó la reprogramación de los dos encuentros correspondientes a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. La serie tuvo que ser aplazada debido al terremoto que sacudió a Colombia el pasado lunes 10 de agosto.

La incertidumbre terminó este martes, luego de que la Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL comunicara oficialmente las nuevas fechas para la llave entre el conjunto bogotano y el equipo argentino.

El primer partido de la serie se disputará en Colombia. Santa Fe recibirá a River Plate el miércoles 19 de agosto de 2026, en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. El compromiso está programado para las 7:30 de la noche (hora de Colombia).

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Santa Fe comenzará la serie en El Campín

El equipo dirigido por Santa Fe tendrá ahora la posibilidad de disputar el primer encuentro de la eliminatoria ante su público, en un escenario que se espera tenga un gran ambiente para un duelo internacional de esta magnitud.



Partido de ida:

Santa Fe vs. River Plate

Fecha: miércoles 19 de agosto de 2026.

Hora: 7:30 p. m.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

Ciudad: Bogotá.

La vuelta, en tanto, se jugará una semana después en territorio argentino. River Plate recibirá a Santa Fe el miércoles 26 de agosto, en el estadio Más Monumental de Buenos Aires. El encuentro comenzará a las 9:30 p.m., hora local de Argentina, que corresponde a las 7:30 p. m. en Colombia.

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Partido de vuelta:

River Plate vs. Santa Fe

Fecha: miércoles 26 de agosto de 2026.

Hora: 9:30 p. m. (Argentina) / 7:30 p. m. (Colombia).

Estadio: Más Monumental.

Ciudad: Buenos Aires.

De esta manera, quedó definido el nuevo calendario de una de las llaves más atractivas de los octavos de final de la Sudamericana. Santa Fe y River Plate deberán esperar unos días más para comenzar una serie que inicialmente estaba programada para disputarse esta semana, pero que fue modificada por la emergencia ocasionada por el terremoto en Colombia.

Ahora, El Campín será el escenario del primer capítulo, mientras que el Más Monumental tendrá la responsabilidad de albergar el partido definitivo que determinará cuál de los dos equipos avanza a los cuartos de final.