Síguenos en:
Tendencias:
AMERICA DE CALI
LUIS DÍAZ
JHON ARIAS
JAMES RODRÍGUEZ
NÉSTOR LORENZO
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ya se casaron; primera imagen de su matrimonio

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ya se casaron; primera imagen de su matrimonio

A través de sus respectivas redes sociales oficiales, tanto Cristiano Ronaldo como su esposa publicaron una fotografía del emotivo momento que vivieron.

Por: EFE
Actualizado: 11 de ago, 2026
Comparta en:
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron este martes 11 de agosto
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron este martes 11 de agosto
AFP

El futbolista portugués, Cristiano Ronaldo, y la modelo e influyente hispano-argentina, Georgina Rodríguez, se han casado, según refleja la fotografía que han publicado ambos este martes en la red social Instagram en la que aparecen dos manos con dos alianzas y el texto "C <3 G".

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo futbolistas del Mundial 2026
Gol Caracol

"Mis condolencias a todos los que odian a Messi y a los seguidores de Cristiano Ronaldo"

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.

Esta boda era muy esperada por sus seguidores, que llegaron a acudir a cientos a la catedral de Funchal, ciudad natal del futbolista, ubicada en el archipiélago luso de Madeira, el pasado sábado después de que se originara el rumor de que la ceremonia iba a ser allí.

Últimas noticias

Conmebol confirmó fechas para los partidos entre Santa Fe y River Plate por Copa Sudamericana 2026
Gol Caracol

Conmebol confirmó días y horarios para los dos partidos entre Santa Fe y River Plate

Eder Castañeda, exjugador de América de Cali.
Gol Caracol

Quién es Eder Castañeda, exjugador del América que es voluntario rescatista ante terremoto en Cali

Hace unas semanas, se rumoreó también que la boda iba a ser en el área metropolitana de Lisboa.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo
Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo durante un evento
Fotografía de: AFP

Publicidad

Cristiano y 'Gio' anunciaron hace un año que se habían comprometido tras casi una década de noviazgo y varios hijos en común.

Cristiano Ronaldo celebra su gol con Portugal contra Croacia en el Mundial 2026
Colombianos en el exterior

Filtran detalles de Cristiano Ronaldo y que solo saben los que viven con él; algo inédito

Lionel Messi, jugador argentino y capitán de Inter Miami, celebra una victoria en la MLS
Gol Caracol

A cuántos goles llegó Lionel Messi y a cuántos quedó de alcanzar a Cristiano Ronaldo

Yan Diomande y Cristiano Ronaldo
Gol Caracol

¿Quién es Yan Diomande el nuevo delantero de Real Madrid y por qué lo asocian con Cristiano Ronaldo?

Relacionados

Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez

Publicidad

Publicidad

Publicidad