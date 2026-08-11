¿Qué pasa con Luis Javier Suárez?; en Sporting piensan en “recuperarlo y no apartarlo”

Luis Javier Suárez no logró brillar en el Mundial 2026 con la Selección Colombia como lo hizo en la temporada con Sporting Lisboa la temporada pasada, consiguiendo 38 goles entre todas las competiciones con el equipo portugués. Al parecer, la carga de partidos y un tema emocional lo tendrían en el arranque de esta campaña lejos de la titular, y de paso en el ojo del huracán por una discusión que tuvo en entrenamiento.

En medio de eso, la prensa lusa sigue dándole seguimiento a qué pasa con el atacante samario, quien no fue titular en el primer duelo oficial en la Liga de Portugal, y al parecer eso no cambiaría, por el momento. "El delantero titular del Sporting ya tiene un dueño claro: Fotis Ioannidis mantendrá la confianza de Rui Borges y será el titular contra el Vitória de Guimarães, dejando a Luis Suárez en el banquillo", aseguraron en 'O Jogo'.

Eso sí, en Lisboa aclaran que esta decisión de dejar al colombiano como alternativa no se debe "interpretar como un castigo, sino más bien como un reflejo de un momento en el que el griego ha ganado terreno y el delantero de 28 años aún intenta recuperar su mejor forma física y competitiva".

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De hecho, en Sporting siguen confiando en las capacidades de Luis Javier Suárez, pero dejando claro que su presente no es el mejor, explicando que "la situación del colombiano, sin embargo, es más compleja que una simple cuestión de rendimiento. El Sporting sigue reconociendo a Suárez como un delantero de enorme importancia. Los 38 goles que marcó en 53 partidos oficiales la temporada pasada, su primera con el club, son una demostración inequívoca del impacto que puede tener en el ataque", y en el club "el objetivo es precisamente recuperar esa versión del delantero, y no apartarlo".



Francisco Trincão y Luis Javier Suárez; jugadores del Sporting de Lisboa AFP

De la misma manera, en territorio luso no dejaron pasar el esfuerzo que tuvo el samario con la Selección Colombia con su participación en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, por lo que no ha tenido mucho descanso.

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"Su regreso tras el Mundial quizás no haya estado en su mejor forma física, y la necesidad de recuperar el ritmo influyó en la decisión de Rui Borges. A esto se suma un contexto personal y profesional que, en los últimos meses, no ha contribuido a la estabilidad necesaria para imponer su estilo de juego", agregaron.

Y para cerrar, sobre la discusión que tuvo recientemente decidiendo no darle más largas al asunto, citando que el técnico del Sporting, Rui Borges, "recalcó que no hubo ningún acto de indisciplina y lo justificó con la ausencia de un procedimiento disciplinario. Suárez no ha sido apartado, no ha sido sancionado y sigue formando parte de los planes. Lo que ha cambiado, al menos por ahora, es la jerarquía en el ataque".