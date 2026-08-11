Síguenos en:
Tendencias:
AMERICA DE CALI
LUIS DÍAZ
JHON ARIAS
JAMES RODRÍGUEZ
NÉSTOR LORENZO
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / ¿Qué pasa con Luis Javier Suárez?; en Sporting piensan en “recuperarlo y no apartarlo”

¿Qué pasa con Luis Javier Suárez?; en Sporting piensan en “recuperarlo y no apartarlo”

El atacante colombiano Luis Javier Suárez, quien marcó 38 goles la temporada pasada con el Sporting de Portugal, no ha tenido un buen inicio de campaña a nivel deportivo y personal.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 11 de ago, 2026
Comparta en:
Luis Javier Suárez
Luis Javier Suárez; jugador del Sporting Clube de Portugal
Fotografía tomada de la cuenta oficial de X del Sporting Clube de Portugal

Luis Javier Suárez no logró brillar en el Mundial 2026 con la Selección Colombia como lo hizo en la temporada con Sporting Lisboa la temporada pasada, consiguiendo 38 goles entre todas las competiciones con el equipo portugués. Al parecer, la carga de partidos y un tema emocional lo tendrían en el arranque de esta campaña lejos de la titular, y de paso en el ojo del huracán por una discusión que tuvo en entrenamiento.

Deportivo Cali informó sobre el estado de salud del jugador, Ronaldo Pájaro
Fútbol Colombiano

Jugador del Cali sufrió delicadas lesiones, tras el terremoto, y tendrá que pasar por el quirófano

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.

En medio de eso, la prensa lusa sigue dándole seguimiento a qué pasa con el atacante samario, quien no fue titular en el primer duelo oficial en la Liga de Portugal, y al parecer eso no cambiaría, por el momento. "El delantero titular del Sporting ya tiene un dueño claro: Fotis Ioannidis mantendrá la confianza de Rui Borges y será el titular contra el Vitória de Guimarães, dejando a Luis Suárez en el banquillo", aseguraron en 'O Jogo'.

Últimas noticias

Jhon Arias, figura de Palmeiras, en un partido de la Copa Libertadores 2026
Colombianos en el exterior

Palmeiras vs Cerro Porteño, EN VIVO; hora y dónde a Jhon Arias en la Copa Libertadores

Yaser Asprilla, extremo colombiano del Galatasaray.
Colombianos en el exterior

Yaser Asprilla acelera para definir su futuro; gigante de Brasil lo tendría en la mira

Eso sí, en Lisboa aclaran que esta decisión de dejar al colombiano como alternativa no se debe "interpretar como un castigo, sino más bien como un reflejo de un momento en el que el griego ha ganado terreno y el delantero de 28 años aún intenta recuperar su mejor forma física y competitiva".

Publicidad

De hecho, en Sporting siguen confiando en las capacidades de Luis Javier Suárez, pero dejando claro que su presente no es el mejor, explicando que "la situación del colombiano, sin embargo, es más compleja que una simple cuestión de rendimiento. El Sporting sigue reconociendo a Suárez como un delantero de enorme importancia. Los 38 goles que marcó en 53 partidos oficiales la temporada pasada, su primera con el club, son una demostración inequívoca del impacto que puede tener en el ataque", y en el club "el objetivo es precisamente recuperar esa versión del delantero, y no apartarlo".

Francisco Trincão y Luis Javier Suárez
Francisco Trincão y Luis Javier Suárez; jugadores del Sporting de Lisboa
AFP

De la misma manera, en territorio luso no dejaron pasar el esfuerzo que tuvo el samario con la Selección Colombia con su participación en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, por lo que no ha tenido mucho descanso.

Publicidad

"Su regreso tras el Mundial quizás no haya estado en su mejor forma física, y la necesidad de recuperar el ritmo influyó en la decisión de Rui Borges. A esto se suma un contexto personal y profesional que, en los últimos meses, no ha contribuido a la estabilidad necesaria para imponer su estilo de juego", agregaron.

Y para cerrar, sobre la discusión que tuvo recientemente decidiendo no darle más largas al asunto, citando que el técnico del Sporting, Rui Borges, "recalcó que no hubo ningún acto de indisciplina y lo justificó con la ausencia de un procedimiento disciplinario. Suárez no ha sido apartado, no ha sido sancionado y sigue formando parte de los planes. Lo que ha cambiado, al menos por ahora, es la jerarquía en el ataque".

Relacionados

Sporting de Lisboa

Luis Javier Suárez

Publicidad

Publicidad

Publicidad