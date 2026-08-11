Ciclista colombiano perdió su negocio por terremoto, en Roldanillo, Valle de Cauca

El pasado lunes 10 de agosto, Colombia sufrió su terremoto más fuerte de los últimos 20 años, dejando cinco departamentos afectados y miles de personas damnificadas en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío. El país continúa unido, brindando ayudas y aportes a todas las personas afectadas por este infortunado suceso.

En Roldanillo, Valle del Cauca, municipio ubicado a unos 100 kilómetros de San José del Palmar, epicentro del movimiento telúrico, una de las víctimas fue el ciclista Johnatan Cañaveral, quien perdió su negocio, un café, luego de que la estructura colapsara.

El pedalista, perteneciente al GW Erco Shimano, habló con Caracol Sports y contó detalles de lo sucedido.

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¿Cómo se encuentra usted y su familia después del terremoto?

“De salud estamos muy bien, gracias a Dios, que es lo más importante. La familia está bien, entonces por esa parte todo muy bien. Siempre estoy aquí, en el pueblo, en Roldanillo, y sí, me ha afectado ver las casas caídas y las estructuras afectadas, pero nosotros estamos bien de salud, que es lo importante”.



¿Qué afectaciones tuvo su negocio?

“Yo tengo un café en el cual la estructura sufrió muchos daños. Una parte colapsó y otra quedó de pie, pero debe ser demolida. Esa fue la mayor afectación. Algunas de las máquinas que usamos en el negocio también quedaron afectadas, pero principalmente fue toda la estructura”.

Saman Coffe, café del ciclista Johnatan Cañaveral, tras el terremoto. Cortesía.

¿Es necesario demoler todo el local?

“Sí. Lo que quedó en pie está totalmente fracturado. Todas las paredes quedaron en pie, pero están, por así decirlo, colgando. Todo quedó fragmentado, entonces se debe demoler lo que queda para poder volver a hacerlo de nuevo, porque lo que está no se puede reparar”.

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¿El local era de ustedes o estaban en arriendo?

“Sí, esto nos pertenece a mi pareja y a mí. Entonces nos toca hacerlo nuevamente a nosotros”.

¿Desde hace cuánto tenían el café?

“Lo tenemos desde 2021, cuando todavía estábamos en pandemia, por así decirlo. Este año cumplíamos cinco años, ahora en octubre. El negocio lo adquirimos desde esa época, se ha mantenido de muy buena manera y ha sido un sustento indispensable para nosotros”.

¿Había personas en el local cuando ocurrió el terremoto?

“No. En el local no había personas en ese momento. Nosotros estábamos bastante cerca y, cuando terminó el movimiento, nos asomamos y ya estaba caído. La estructura colapsó durante el sismo”.

Saman Coffe, café del ciclista Johnatan Cañaveral, tras el terremoto. Cortesía.

¿Qué sintieron usted y su pareja al ver el local destruido?

“La verdad es que es bastante frustrante. Es un momento de mucha impotencia, en el que uno trata de mantener un poco la cordura. Mi pareja sí quedó bastante devastada. Uno trata de mantener la calma, sobre todo para que ella pudiera mantenerse un poco mejor, pero la verdad es que es bastante fuerte. Ver cómo prácticamente se está cayendo todo es bastante difícil”.

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¿Cómo ha recibido el apoyo del equipo y del gremio ciclístico?

“Estoy muy agradecido con todos, por parte del equipo, por esta iniciativa. Ya he recibido algunas ayudas que, la verdad, no me esperaba, pero que me servirán bastante. También algunos amigos me han colaborado y han estado pendientes de todo. Por esa parte ha sido de gran apoyo”.

¿Cómo está la situación en Roldanillo?

“Hay bastantes casas que colapsaron totalmente. Aquí cerca de donde vivo, como a media cuadra, vi una casa que colapsó completamente. Algunas otras edificaciones también quedaron afectadas, con paredes y techos dañados. Hay mucha afectación. El pueblo quedó bastante devastado y, al ser un municipio tan pequeño, se nota mucho”.

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Todas las personas que estén interesadas en aportar a la reconstrucción del café, pueden donar a la cuenta de ahorro de Bancolombia: 02488574674