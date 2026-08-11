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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / América mantuvo los seis puntos ganados frente a Internacional y Boyacá Chicó; decisión tomada

América mantuvo los seis puntos ganados frente a Internacional y Boyacá Chicó; decisión tomada

Este martes se conoció la resolución del Comité Disciplinario del fútbol colombiano sobre el reclamo de dos equipos por supuesta alineación indediba del futbolista Yhormar Hurtado.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 11 de ago, 2026
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Yeison Guzmán con América
Yeison Guzmán con América
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En América de Cali respiran este martes luego de conocerse la decisión final del Comité Disciplinario del fútbol colombiano tras las denuncias de Internacional de Bogotá y Boyacá Chicó por la supuesta alineación indebida del jugador Yhormar Hurtado, quien está en su tercer equipo en este 2026, tras pasar por Deportes Tolima, Always Ready (Bolivia) y ahora militando en el equipo 'escarlata'.

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En el informe publicado en las últimas horas en la página de la Dimayor, se leyó inicialmente que "desestimar la denuncia de partido formulada por el Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club S.A. en contra del Club América de Cali S.A., respecto del partido correspondiente a la 2ª Fecha de la Liga BetPlay Dimayor II 2026, entre el Club América de Cali S.A. y el Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club S.A. disputado el 2 de agosto de 2026, por las razones expuestas en la parte
considerativa".

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Adicional a eso, dejando claro que "declarar que el Club América de Cali S.A. no incurrió en las infracciones previstas en los literales b) y d) del artículo 83 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol, y que el jugador Yhormar David Hurtado Torres se encontraba habilitado para actuar en la Liga BetPlay DIMAYOR II 2026".

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Para el caso del Internacional de Bogotá, la Comisión Discplinaria resolvió lo mismo nombrado anteriormente con el cuadro boyacense, por lo que no hubo cambios, los 'escarlatas' mantuvieron esos seis puntos obtenidos en la Liga BetPlay 2026-II, con el respectivo 0-2 y 7-0 que consiguieron contra cada uno de estos rivales.

Con eso, el América de Cali sigue líder del campeonato del fútbol colombiano con 12 puntos, de doce disputados, con cuatro fechas en la que el equipo del técnico David González ha mostrado un gran nivel, especialmente tras el triunfazo 1-0 contra Atlético Nacional, en el clásico disputado el domingo en el estadio Pascual Guerrero.

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