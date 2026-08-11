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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Yaser Asprilla acelera para definir su futuro; gigante de Brasil lo tendría en la mira

Yaser Asprilla acelera para definir su futuro; gigante de Brasil lo tendría en la mira

Tras finalizar sucesión en Galatasaray, el nombre de Yaser Asprilla aparece en el radar de un 'grande' de Brasil que busca incorporarlo a sus filas. Incluso, habría contactado al Girona, dueño de su pase.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 11 de ago, 2026
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Yaser Asprilla, extremo colombiano del Galatasaray.
Yaser Asprilla, extremo colombiano del Galatasaray.
Getty

Yaser Asprilla no tuvo la mejor estadía en Galatasaray de Turquía y ahora deberá regresar al Girona, dueño de sus derechos deportivos. El club español analiza la posibilidad de cederlo nuevamente o venderlo, y ahí es donde aparece la opción de un equipo brasileño que aceleraría por su fichaje; ya se habrían dado las primeras conversaciones.

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El club en cuestión es Flamengo, escuadra en la que brillaron en el pasado Orlando Berrío, Pablo Armero y Gustavo Cuéllar, y que en la actualidad, cuenta con el cartagenero Jorge Carrascal.

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"El nombre de moda en el radar del Flamengo es el colombiano Yaser Asprilla. A sus 22 años, el mediocampista ofensivo zurdo ya acumula una importante experiencia en Europa y convocatorias a la selección principal de Colombia", se leyó en la cuenta en 'X' de 'Flafestejar' y que sigue toda la actualidad del 'mengao'.

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En dicho perfil social repasaron un poco de la carrera del oriundo de Bajo Baudó, destacando que se formó en la cantera de Envigado Fútbol Club, misma de donde salió James Rodríguez. Además, de resaltar su paso por el fútbol europeo, en la Premier League con Watford, en España con Girona, y últimamente, en Turquía con Galatasaray.

Por su parte, en 'Olé da Gávea' fueron más allá, indicando que Flamengo ya contactó al Girona por el colombiano y hasta habría formalizado la primera oferta.

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"¡Ahora! El Flamengo muestra interés en la contratación de Yaser Asprilla, colombiano de 22 años. El club carioca contactó al Girona, de España, realizó una consulta y formalizó la primera oferta por el mediocampista ofensivo. Las conversaciones aún están en etapa inicial. Los valores ofrecidos siguen mantenidos en sigilo por las partes involucradas", escribieron también en 'X'.

Flamengo no sería el único club en Brasil que estaría monitoreando al internacional con la Selección Colombia, ya que también se ha visualizado el Cruzeiro.

Manejan otras alternativas

De otro lado, en la prensa internacional afirman que su agente, Jonathan Herrera, mira alternativas en Europa, debido a que su objetivo es que su representado se mantenga en el balompié del 'viejo continente'. Se hablan de equipos en España, Portugal, Francia y hasta de sondeos en Países Bajos, siendo mencionado el PSV Eindhoven.

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