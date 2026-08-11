¿Por cuánto tiempo firmó contrato Juan Fernando Quintero con Medellín, luego de salir de River?

Después del cierre de fichajes y a días de que se diera la noticia; este martes Independiente Medellín publicó en sus redes fotografias de Juan Fernando Quintero firmando su contrato con la institución antioqueña y también vistiendo ya alguna prenda del 'poderoso', que cuenta con la dirección técnica de Luis Amaranto Perea y con una nómina que es competitiva de cara a la Liga Betplay II del fútbol colombiano.

El volante de creación viene de estar con la Selección Colombia en el Mundial 2026, en la que tuvo acción con el equipo de Néstor Lorenzo y ahora se espera que este miércoles comience los entrenamientos, con una puesta a punto en la parte física.

"Su regreso al Medellín se produce después de que varios clubes del continente mostraran interés en contar con sus servicios. Sin embargo, el deseo del jugador de volver a vestir la camiseta del equipo de su ciudad, el esfuerzo realizado por el club y el respaldo de nuestra hinchada hicieron posible que Juan Fernando Quintero vuelva a ponerse la camiseta del Poderoso", se leyó en uno de los apartados de la nota oficial.

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Así anunció Medellín a Juan Fernando Quintero para refuerzo

El Deportivo Independiente Medellín anuncia oficialmente el regreso de Juan Fernando Quintero. Tras el esfuerzo conjunto del club, el jugador y una hinchada que volvió a demostrar su pasión, con cerca de 17.000 abonados que acompañaron y respaldaron este proceso, Juanfer regresa a casa para escribir un nuevo capítulo de su historia con el Poderoso.

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Juan Fernando Quintero firma un vínculo con el Deportivo Independiente Medellín por un año y, desde este miércoles, se integrará a los entrenamientos del plantel profesional bajo las órdenes del profesor Luis Amaranto Perea.

El regreso de Juanfer representa la llegada de un futbolista de clase mundial. Un jugador que ha llevado el nombre de Colombia por los escenarios más importantes del fútbol internacional y que cuenta con una trayectoria construida a partir de talento, personalidad y grandes momentos.

Quintero fue campeón de la CONMEBOL Libertadores 2018 con River Plate, torneo en el que protagonizó uno de los goles más memorables de la historia de las finales de la competición. También fue campeón de la CONMEBOL Sudamericana 2024 con Racing Club, consolidándose como uno de los futbolistas colombianos más reconocidos de su generación.

A nivel de selecciones, Juanfer ha representado a Colombia en tres Copas Mundiales de la FIFA: Brasil 2014, Rusia 2018 y Canadá, México y USA 2026, dejando también momentos que hacen parte de la memoria del fútbol colombiano.

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Juan Fernando Quintero Independiente Medellín DIM Oficial

¿Cuándo es el próximo partido del Medellín?

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Tras el aplazamiento del partido de Liga BetPlay 2026-II contra Millonarios y el de Copa BetPlay frente al Pasto, en la programación del DIM aparece Internacional de Bogotá como su próximo rival en el campeonato del fútbol colombiano, el próximo lunes 17 de agosto, a las 2:00 p.m., en la capital de nuestro país.

Actualmente, el Independiente Medellín dirigido por el DT Luis Amaranto Perea, marcha en el segundo puesto de la tabla de posiciones, con 9 puntos, a tres unidades del líder parcial que es el América de Cali.