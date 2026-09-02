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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Richard Ríos cambió de aires y ya tiene nuevo equipo; fue presentado en Al Ittihad

Richard Ríos cambió de aires y ya tiene nuevo equipo; fue presentado en Al Ittihad

Después de una temporada en Benfica, el mediocampista colombiano, Richard Ríos, decidió arribar a Arabia Saudita, donde fue anunciado por todo lo alto.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de sept, 2026
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Richard Ríos, volante de la Selección Colombia.
Richard Ríos, volante de la Selección Colombia.
Foto: Getty Imágenes

Richard Ríos ya tiene nuevo equipo. El mediocampista colombiano fue anunciado oficialmente como nuevo jugador del Al-Ittihad de Arabia Saudita, club que confirmó su incorporación procedente del Benfica de Portugal.

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Después de apenas una temporada en el fútbol portugués, el volante de la Selección Colombia cambia de rumbo y continuará su carrera en la Saudi Pro League. El propio Al-Ittihad sorprendió a sus seguidores con el anuncio en sus redes sociales, donde presentó a Ríos con el mensaje “Richard Ríos joins the Tigers”, acompañado de una imagen del colombiano vestido con los tradicionales colores amarillo y negro.

Richard Ríos Benfica
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El club también publicó un particular video para darle la bienvenida al futbolista. En la pieza audiovisual, Al-Ittihad buscó darle un toque de creatividad y presentar al colombiano como una de sus nuevas figuras, mostrando alguno de sus goles, mientras se bebían un café colombiano.

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La llegada de Ríos al fútbol saudí se produce mediante un préstamo desde Benfica, operación que, de acuerdo con información de 'A Bola', contempla inicialmente un pago de tres millones de euros por la cesión. El acuerdo no incluye opción de compra y el conjunto portugués mantendrá los derechos del jugador. Además, Al-Ittihad asumirá íntegramente el salario del mediocampista durante su estadía.

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Ríos había llegado al Benfica en julio de 2025 procedente de Palmeiras, firmando un contrato que lo vinculaba con el club portugués hasta 2030. Sin embargo, durante el comienzo de la nueva temporada perdió protagonismo en el equipo dirigido por Marco Silva, situación que terminó facilitando su salida temporal.

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Durante su primera campaña con Benfica, el colombiano disputó 51 partidos, marcó ocho goles y entregó seis asistencias. Ahora, Richard Ríos afrontará un nuevo desafío en Arabia Saudita, donde se encontrará con un Al-Ittihad que continúa reforzando su plantilla y que lo recibió con una presentación que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

Richard Ríos, volante colombiano que milita en el Benfica.
Richard Ríos, volante colombiano que milita en el Benfica.
Foto oficial del Benfica

Para el colombiano será además una nueva experiencia internacional después de haber pasado por Brasil, México y Portugal. Su objetivo será recuperar protagonismo y mantener el nivel competitivo que lo llevó a convertirse en uno de los habituales de la Selección Colombia.

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