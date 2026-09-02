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Gol Caracol  / Jorge Carrascal, notificado sobre importante noticia en Flamengo; ya se hizo oficial

Jorge Carrascal, notificado sobre importante noticia en Flamengo; ya se hizo oficial

A través de un comunicado, el club brasileño dio a conocer esta información, la cual fue celebrada por el colombiano, Jorge Carrascal, y varios de sus compañeros.

Por: EFE
Actualizado: 2 de sept, 2026
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Jorge Carrascal, mediocampista colombiano de Flamengo, en un partido del Brasileirao
Jorge Carrascal, mediocampista colombiano de Flamengo, en un partido del Brasileirao
Getty Images

Flamengo anunció este miércoles la renovación del contrato del mediocampista chileno, Erick Pulgar, que extendió su vínculo con el conjunto brasileño hasta 2029.

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El internacional chileno, presente en el club carioca desde 2022, se ha establecido como una de las piezas fundamentales en el esquema táctico del último campeón de la Liga brasileña y la Copa Libertadores.

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Asumió la titularidad bajo la dirección del entonces técnico Jorge Sampaoli, un estatus que no perdió en los sucesivos cambios en el banquillo que vivió la plantilla desde 2023.

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Tras meses de negociaciones entre la directiva y los representantes del futbolista, ambas partes alcanzaron un acuerdo definitivo para prolongar su estadía en Río de Janeiro.

Desde su llegada proveniente del fútbol europeo, Pulgar ha disputado 172 partidos, con 107 victorias, 39 empates y 26 derrotas, en los que convirtió seis goles y repartió nueve asistencias.

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"Estoy muy feliz, es lo que yo y mi familia queríamos. El tiempo que estuve aquí, todo lo que he trabajado y la perseverancia que he tenido me llevaron a ser el jugador que soy hoy. Y lo más importante es el cariño de la afición. Es el mayor premio que tengo", expresó Pulgar en declaraciones al club.

Jorge Carrascal, mediocampista colombiano de Flamengo, se lamenta por un opción de gol errada
Jorge Carrascal, mediocampista colombiano de Flamengo, se lamenta por un opción de gol errada
Getty Images

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El chileno participó de importantes conquistas con la camiseta del club más popular de Brasil, como la Copa Libertadores de 2022 y 2025, y el Campeonato Brasileño de 2025.

La firma de Pulgar ocurre tras la oficialización en la víspera de las incorporaciones del joven atacante argentino Joaquín Freitas, de 19 años, procedente del River Plate, y del extremo ecuatoriano Anthony Valencia, de 23 años, desde el Royal Amberes.

Estas contrataciones buscan reforzar la línea ofensiva en medio de la compleja situación generada por el traspaso fallido de Gonzalo Plata al Dinamo de Moscú.

Tras viajar a Rusia y posar con la indumentaria del equipo ruso, la operación se cayó luego de que el club adujera supuestos problemas en los exámenes médicos.

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Ante esto, la directiva del Flamengo rechazó la versión rusa, y aclaró que Plata está apto para competir al máximo nivel.

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