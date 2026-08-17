Jorge Carrascal, clave en Flamego y recibe elogios de su DT; "le tengo plena confianza"

Jorge Carrascal fue uno de los jugadores colombianos que destacó el fin de semana en el fútbol de Brasil. El cartagenero marcó gol, generó dos asistencias y participó en la jugada de otro tanto del Flamengo, en lo que fue la goleada 1-5 sobre Mirassol, el domingo anterior.

Luego de su extraordinaria presentación con el 'mengao', Carrascal Guardo ha recibido múltiples elogios. En la prensa de la nación de la samba no bajaron de "destacado absoluto" su presentación en el campo de juego del Estádio José Maria de Campos Maia, y el último en sumarse a esas palabras de felicitaciones fue Leonardo Jardim, su DT en el cuadro de Río de Janeiro.

"Tengo plena confianza en mis jugadores. Intento trabajar de forma que puedan rendir al máximo. Tenemos que darles confianza. Carrascal es un jugador importante para nosotros, al igual que Ayrton. Creemos que también podemos seguir este camino con algunos jugadores jóvenes que están surgiendo y trabajando con nosotros", esas fueron las palabras de Jardim en rueda de prensa y que replican en la página web de 'Globo Esporte'.

Jorge Carrascal, volante colombiano del Flamengo. Foto tomada del X de @Flamengo

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Otras declaraciones del DT del Flamengo:

- Una acción del juego muy discutida...

"No voy a señalar a nadie en particular. Conozco bien las reglas. Hay situaciones como la de hoy (domingo), con el último hombre, que normalmente es tarjeta roja directa. En la última jornada, hubo situaciones como la entrada a Bruno (Henrique), que no fue tarjeta roja. Veo a otros dar codazos y no se considera agresión. No he podido entender las reglas y es difícil explicárselas a mis jugadores. Es malo para los profesionales no poder explicar las reglas, no transmitir el mensaje. Estoy muy preocupado por eso. Flamengo ha estado sufriendo, otros equipos se han beneficiado. Pero para mí, el problema es no conocer las reglas", agregó Leonardo Jardim en su intervención con los medios de comunicación.

Jorge Carrascal en duelo con Flamengo, por el Brasileirao. Foto: X de Flamengo.

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¿Cuándo vuelve a jugar Jorge Carrascal con Flamengo?

El calendario indica que será este miércoles 19 de agosto en el marco de la Copa Libertadores. Jorge Carrascal y compañía en el 'megao' recibirán en el estadio Maracaná a Cruzeiro, por la vuelta de los octavos de final; la llave está 1-1. El balón rodará a las 7:30 de la noche, en horario de Colombia.