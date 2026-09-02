Jorge Carrascal culminó una gran jugada de Flamengo; golazo contra Mirassol en el Brasileirao

Jorge Carrascal prendió la fiesta en el Maracaná. Este miércoles 2 de septiembre, por la fecha 25 del Brasileirao, fue el encargado de anotar el 1-0 de Flamengo contra Mirassol, poniendo el broche de oro a una gran jugada colectiva que armaron. Y es que se juntaron los que saben, a puro toque, enloqueciendo al rival.
Cuando transcurría el minuto 14, el 'Fla' protagonizó un contragolpe que le permitió a Jorge Carrascal inflar las redes. Adentro del área y con total frialdad, controló el esférico y sacó un potente remate imposible de atajar.
Vea el gol de Jorge Carrascal con Flamengo vs. Mirassol en el Brasileirao
🇧🇷🔴⚫️ JORGE CARRASCAL ADELANTA AL FLAMENGO— Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) September 2, 2026
Golazo colectivo para abrir el marcador en el duelo pendiente ante Mirassol 🇨🇴pic.twitter.com/JLd3dEvFOE
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