Jorge Carrascal culminó una gran jugada de Flamengo; golazo contra Mirassol en el Brasileirao

Jorge Carrascal prendió la fiesta en el Maracaná. Este miércoles 2 de septiembre, por la fecha 25 del Brasileirao, fue el encargado de anotar el 1-0 de Flamengo contra Mirassol, poniendo el broche de oro a una gran jugada colectiva que armaron. Y es que se juntaron los que saben, a puro toque, enloqueciendo al rival.

Cuando transcurría el minuto 14, el 'Fla' protagonizó un contragolpe que le permitió a Jorge Carrascal inflar las redes. Adentro del área y con total frialdad, controló el esférico y sacó un potente remate imposible de atajar.

Jorge Carrascal, mediocampista colombiano de Flamengo, en un partido del Brasileirao Getty Images

Vea el gol de Jorge Carrascal con Flamengo vs. Mirassol en el Brasileirao

🇧🇷🔴⚫️ JORGE CARRASCAL ADELANTA AL FLAMENGO



Golazo colectivo para abrir el marcador en el duelo pendiente ante Mirassol 🇨🇴pic.twitter.com/JLd3dEvFOE — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) September 2, 2026