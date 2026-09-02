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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jorge Carrascal culminó una gran jugada de Flamengo; golazo contra Mirassol en el Brasileirao

Jorge Carrascal culminó una gran jugada de Flamengo; golazo contra Mirassol en el Brasileirao

Cuando transcurría el minuto 14, en el estadio Maracaná, el mediocampista colombiano, Jorge Carrascal, entró al área y definió a la perfección para abrir el marcador.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de sept, 2026
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Jorge Carrascal, volante del Flamengo y de la Selección Colombia.
Jorge Carrascal, volante del Flamengo y de la Selección Colombia.
Getty Imágenes

Jorge Carrascal prendió la fiesta en el Maracaná. Este miércoles 2 de septiembre, por la fecha 25 del Brasileirao, fue el encargado de anotar el 1-0 de Flamengo contra Mirassol, poniendo el broche de oro a una gran jugada colectiva que armaron. Y es que se juntaron los que saben, a puro toque, enloqueciendo al rival.

Jorge Carrascal en duelo con Flamengo, por el Brasileirao.
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Cuando transcurría el minuto 14, el 'Fla' protagonizó un contragolpe que le permitió a Jorge Carrascal inflar las redes. Adentro del área y con total frialdad, controló el esférico y sacó un potente remate imposible de atajar.

Jorge Carrascal, mediocampista colombiano de Flamengo, en un partido del Brasileirao
Jorge Carrascal, mediocampista colombiano de Flamengo, en un partido del Brasileirao
Getty Images

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