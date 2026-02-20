Partidos de la octava fecha de la Liga Betplay; día, hora y dónde ver en TV en vivo

La octava jornada de la liga colombiana de fútbol tendrá este fin de semana varios duelos clave para el reacomodo de la tabla, con el choque entre Junior y Santa Fe como uno de los platos fuertes del domingo y con Millonarios ante el líder Internacional de Bogotá el sábado, en un partido que puede sacudir la zona de clasificación.

Junior, cuarto con 12 puntos, llega fortalecido tras vencer 2-1 a América en la fecha pasada, un triunfo que le permitió afianzarse en el grupo de los ocho y confirmar su capacidad para competir ante rivales directos.

El equipo barranquillero suma cuatro victorias en seis partidos y es uno de los más efectivos en ataque, con once goles a favor, respaldado por la experiencia y el olfato goleador de jugadores como Teófilo Gutiérrez, Luis Fernando Muriel o Carlos Bacca.

Santa Fe, por su parte, atraviesa un momento más complejo tras caer 3-1 ante Jaguares en la jornada anterior y se mantiene decimoquinto con siete unidades. El revés volvió a evidenciar dificultades defensivas en el equipo bogotano que acumula nueve goles en contra y lo obliga a reaccionar para no descolgarse prematuramente de la pelea por la clasificación.



Otro juego atractivo es el duelo entre Internacional de Bogotá, que lidera el campeonato con 14 puntos tras empatar 1-1 con Pasto, y Millonarios, que viene en ascenso luego de vencer 2-1 a Llaneros.

Millonarios venció a Águilas Doradas y consiguió su primera victoria en la Liga BetPlay I-2026 Colprensa

El conjunto 'embajador' es decimocuarto con ocho unidades y, en una tabla apretada en la zona media, podría escalar varias posiciones si logra imponerse al puntero, aunque llega con dudas en ataque, ya que el argentino Rodrigo Contreras se encuentra entre algodones y Radamel Falcao García, en recuperación por molestias físicas.

La jornada se abrirá este viernes con los duelos Llaneros-Medellín y Deportivo Pereira-Pasto, que pondrán en marcha un fin de semana decisivo.

El sábado, además de Internacional de Bogotá-Millonarios, será el turno de Once Caldas-Fortaleza, Bucaramanga-Deportivo Cali y Atlético Nacional-Alianza, compromisos clave para equipos que buscan afirmarse en la zona media.

El domingo concentrará la mayor tensión con el atractivo Santa Fe-Junior, además de Boyacá Chicó-Águilas Doradas y América-Jaguares.

La octava fecha bajará el telón el lunes con Cúcuta-Tolima, en un cierre que puede terminar de mover la parte alta y ajustar la pelea por un lugar en el grupo de los ocho.



Día, hora y dónde ver los partidos de la octava fecha de la Liga Betplay

Viernes 20 de febrero

6:20 p. m.

Llaneros vs. Medellín

Bello Horizonte - Rey Pelé

8:30 p. m.

Deportivo Pereira vs. Pasto

Centenario

Sábado 21 de febrero

2:00 p. m.

Once Caldas vs. Fortaleza

Palogrande

4:10 p. m.

Bucaramanga vs. Deportivo Cali

Américo Montanini

6:20 p. m.

Atlético Nacional vs. Alianza

Atanasio Girardot

8:30 p. m.

Internacional de Bogotá vs. Millonarios

Techo

Domingo 22 de febrero

4:00 p. m.

Santa Fe vs. Junior

El Campín

6:10 p. m.

Boyacá Chicó vs. Águilas Doradas

La Independencia

8:30 p. m.

América vs. Jaguares

Pascual Guerrero

Lunes 23 de febrero

4:00 p. m.

Cúcuta vs. Tolima

General Santander

*Todos los partidos se podrán ver EN VIVO en la señal de Win Sports

