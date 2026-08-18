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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / ¿Por qué Juan Guillermo Cuadrado salió a relucir en medio de la llegada de Jhon Lucumí a Juventus?

¿Por qué Juan Guillermo Cuadrado salió a relucir en medio de la llegada de Jhon Lucumí a Juventus?

Jhon Lucumí generó sus primeras declaraciones como jugador de la Juventus, y en medio de sus palabras, el central colombiano le dedicó unas frases a Juan Guillermo Cuadrado.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 18 de ago, 2026
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Jhon Lucumí es el cuarto colombiano en vestir la camiseta de la Juventus.
Jhon Lucumí es el cuarto colombiano en vestir la camiseta de la Juventus.
Fotos: oficial de la Juventus y AFP

Jhon Lucumí jugará a partir de esta temporada en la Juventus, uno de los clubes más laureados del fútbol italiano y de Europa. El defensor central colombiano, de 28 años, llegó a la 'vecchia signora' procedente del Bologna a cambio de una cifra cercana a los 20 millones de euros y con un contrato hasta 2030.

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Así las cosas, Lucumí es el cuarto jugador de nuestro país en vestir los colores de los 'bianconeri' tras Juan Guillermo Cuadrado, Juan David Cabal y Andrés Tello. Precisamente, el formado en la cantera del Deportivo Cali le dedicó unas palabras a Cuadrado Bello, en medio de sus primeras declaraciones como nuevo jugador de la Juventus. Jhon Jáner habló para los medios oficiales del club, este martes.

Jhon Lucumí, nuevo jugador de la Juventus.
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Foto tomada del X de @juventusfc

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"Creo que Cuadrado ha hecho un gran trabajo aquí y es un referente para Colombia. Además, la Juventus ha tenido grandes defensores como Chiellini, Bonucci y Barzagli. Creo que son referentes para mí y para todos los jugadores que formamos parte del equipo", expresó Lucumí al ser consultado por algún jugador en la historia del cuadro Turín que le haya inspirado en su ascendente carrera deportiva.

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El defensor de la Selección Colombia también habló de lo que ha sido su crecimiento en el popular 'Calcio' y de lo que le puede aportar en su posición al elenco que es dirigido por Luciano Spalletti; prometió trabajo y compromiso.

"Ahora me siento en un buen momento de madurez. Siento que he dado el paso correcto, y con estos compañeros que tengo, que son de un nivel muy alto, creo que puedo ser una ayuda importante y aportar cosas importantes a la Juventus", precisó Lucumí.

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Otras declaraciones de Jhon Lucumí:

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- Sus primeras horas como jugador de la Juventus

"Estoy muy contento de haber llegado aquí. Llegué al mejor equipo de Italia y estoy muy emocionado. Espero poder adaptarme rápidamente a mis compañeros y poder darles una mano".

- ¿Ha hablado con el entrenador Spalletti, qué le ha dicho?

"Solo hemos tenido un saludo; ya tendremos tiempo para hablar. Él me transmitirá lo que quiere de mí y todo lo que yo pueda hacer por el equipo".

Jhon Lucumí es nuevo jugador de la Juventus.
Jhon Lucumí es nuevo jugador de la Juventus.
Foto tomada del X de @juventusfc

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- Un mensaje para los aficionados de la Juventus que lo esperan en el campo...

"Estoy muy contento de estar aquí y no veo la hora de verlos en el Allianz Stadium. Espero poder devolverles todo este cariño en los momentos en los que estemos en el campo".

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