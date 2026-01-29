¿Por qué no jugó Jhon Durán el partido de Fenerbahce contra Steaua Bucarest, por Europa League?

Fenerbahce jugará un partido clave este jueves en la Europa League visitando al Steaua Bucarest, en la última fecha de la fase liga del certamen internacional de la UEFA, pero la gran ausencia en el equipo turco será el delantero colombiano Jhon Durán.

Aunque todo apuntaba a que estaría en este compromiso, a última hora el joven atacante antioqueño salió de la convocatoria, aunque hay versiones encontradas sobre su no presencia en el importante compromiso.

El técnico Domenico Tedesco aseguró que la ausencia de Jhon Durán fue por unas molestias en el pie durante el entrenamiento, pero esto también se da en medio de los rumores que ponen al colombiano afuera del equipo de Estambul, con la Juventus haciendo ya una oferta por él, que lo sacaría de Turquía para ir a una liga top de Europa como lo es la italiana.

Así el panorama, en la prensa turca mencionan que su no convocatoria fue para cuidarlo en caso de que se confirme su paso a otro club del Viejo Continente, pero desde las huestes del Fenerbahce mencionan una lesión. Se vendrán horas y días importantes para conocer el futuro de Jhon Durán.



Titular confirmada de Fenerbahce contra Steaua Bucarest, sin Jhon Durán: