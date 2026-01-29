Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / ¿Por qué no jugó Jhon Durán el partido de Fenerbahce contra Steaua Bucarest, por Europa League?

¿Por qué no jugó Jhon Durán el partido de Fenerbahce contra Steaua Bucarest, por Europa League?

El goleador colombiano Jhon Durán no apareció ni como suplente este jueves en la última fecha de la fase liga de la Europa League con el Fenerbahce. Hay versiones encontradas en Turquía.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 29 de ene, 2026
Jhon Durán Fenerbahce
Jhon Durán Fenerbahce - Foto: Getty Images
Getty Images

