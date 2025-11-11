Primer parte médico sobre Juan Camilo 'Cucho' Hernández, tras operación a la que se sometió

El delantero colombiano del Betis, Juan Camilo 'Cucho' Hernández, ha sido operado de cornetes nasales para mejorar su capacidad respiratoria, ha informado este martes el club bético.

El punta cafetero ha aprovechado el parón de selecciones para someterse a una 'cirugía mínimamente invasiva de cornetes nasales', tras lo que ha sido dado de alta y guarda reposo en su domicilio.

Según Viamed, grupo al que pertenece el hospital en el que Juan Camilo 'Cucho' Hernández ha sido intervenido, los cornetes son estructuras carnosas que están en el interior de ambas fosas nasales, y su función es la de limpiar y humidificar el aire que se inspira, pero cuando poseen un tamaño superior al normal, se dilatan provocando dificultad al respirar.

El atacante cafetero deberá guardar reposo durante tres o cuatro días y se someterá a una primera revisión en la primera semana tras la operación, tras la que, según Viamed, se aconseja no hacer deporte en las primeras semanas de convalecencia.

Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero colombiano del Real Betis, en un partido de La Liga de España con Valencia AFP

El Betis ha señalado que la reincorporación del delantero colombiano "dependerá de su evolución". El próximo compromiso liguero del club, tras el parón será el próximo 23 de noviembre ante el Girona en La Cartuja.

Dependiendo de la recuperación del colombiano, Juan Camilo 'Cucho' Hernández, podrá estar en dicho compromiso o, de lo contrario, deberá aguardar por el siguiente juego que afronte el Real Betis.