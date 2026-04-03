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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Pronunciamento de Minnesota sobre estado de salud de James Rodríguez; tomaron decisiones

Pronunciamento de Minnesota sobre estado de salud de James Rodríguez; tomaron decisiones

Después de que la Federación Colombiana de Fútbol confirmara que "James Rodríguez presentó deshidratación severa y fue hospitalizado", desde el club se pronunciaron.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de abr, 2026
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James Rodríguez, mediocampista colombiano del Minnesota United, en un partido de la MLS
James Rodríguez, mediocampista colombiano del Minnesota United, en un partido de la MLS
Getty Images

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