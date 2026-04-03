Pronunciamento de Minnesota sobre estado de salud de James Rodríguez; tomaron decisiones

James Rodríguez causará baja este fin de semana con Minnesota United, después de que tuviera que ser hospitalizado por una deshidratación severa, confirmó la MLS.

Rodríguez fue incluido en el listado de bajas de Minnesota para el duelo del sábado en la cancha de Los Angeles Galaxy por "enfermedad", sin más precisiones.

Minnesota United injury list for tomorrow’s match at LA Galaxy:



Michael Boxall - Adductor (Out)

Julian Gressel - Big Toe (Out)

Wil Trapp - Illness (Questionable)

Peter Stroud - Quad (Out)

James Rodríguez - Illness (Out)#MNUFC #LAvMIN — MNUFC NEWS (@mnufcnews) April 3, 2026

El jueves 2 de abril, la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer que su capitán fue hospitalizado por tres días en Estados Unidos después del amistoso del domingo contra Francia en Landover (Maryland).

El exjugador del Real Madrid jugó 63 minutos en esa derrota de Colombia por 3-1 con los Bleus, en los que se le vio lento y desconectado del juego.



Tanto la FCF como el United reportaron el '10' se encontraba en proceso de recuperación, pero sin detallar si aún estaba internado.

James Rodríguez, mediocampista colombiano del Minnesota United, en un partido de la MLS Twitter de Minnesota

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"Su estado se evalúa día a día siguiendo las recomendaciones de nuestro equipo médico", declaró el entrenador Cameron Knowles. "A medida que mejore, lo integraremos al equipo en la medida de lo posible", sentenció.

La forma física de James, de 34 años, es una de las grandes preocupaciones de Colombia de cara al Mundial 2026. El mediocampista ha jugado apenas 39 minutos este año con Minnesota, a donde llegó en febrero, debido a diversos problemas físicos.

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"El inicio de la etapa de James Rodríguez con el Minnesota United ha tenido otro contratiempo. El estelar mediocampista colombiano está fuera del partido contra LA Galaxy este sábado 4 de abril, tras un susto de salud grave. Ya salió del hospital y se está recuperando en su residencia en Minnesota", reveló el periodista, Andy Greder, especialista en el club estadounidense.