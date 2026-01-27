PSV vs. Bayern Múnich, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Champions League

Bayern Múnich pretende cerrar con una victoria la fase de liga de la Champions League. El cuadro alemán enfrentará en condición de visitante al PSV Eindhoven de Países Bajos, en busca de sumar los tres puntos y tener posibilidad de quedarse con el primer lugar de la tabla del torneo, si el Arsenal cae en su encuentro con el Kairat Almaty.

Con Luis Díaz convocado para el juego, los 'bávaros' intentarán volver a la senda del triunfo tras caer en su más reciente juego en la Bundesliga 2-1 frente al Augsburgo, el cual significó su primera derrota en el torneo 'teutón'. Los dirigidos por Vincent Kompany no pudieron doblegar a su rival, y se vieron quedados en su físico, por lo que buscarán lavarse la cara de la mala presentación en liga y volver a mostrar la solidez que los había caracterizado a lo largo de la temporada.

Al frente tendrán a un equipo que es líder solitario de la Eredivisie con 53 puntos, producto de 17 victorias, dos empates y una derrota. Sin embargo, en el máximo torneo europeo, su situación es muy diferente: ocupa la posición 22 de la tabla con tan solo ocho puntos, por lo que urge de una victoria para disputar el play-off previo a los octavos de final del torneo. En su estadio han perdido dos de los tres partidos que ha tenido ante su gente, así que se presentan como un contrincante favorable para el equipo de 'Lucho'.

En la previa al juego, el técnico 'bavaro' se refirió al PSV, dejando entrever que es muy parecido a su club. "Hay muchas similitudes: cómo atacamos, los roles de los delanteros, los '10', los laterales, el mediocampo, la construcción del juego... El PSV juega con presión alta y está totalmente orientado hacia el rival, lo que hace que el equipo sea muy compacto". "No estamos poniendo freno a nadie. Conocemos las cualidades del PSV; no podemos poner a cualquier jugador y jugar. Confiamos en nuestra plantilla. Creemos en los que serán titulares mañana. Y si se decide que un jugador no sea titular, creemos que, en ese caso, le falta frescura", añadió sobre el once que pondrá este miércoles sobre el campo.



Bayern Múnich cerrará la fase de liga de la Champions League contra el PSV Foto: FC Bayern.

Por otro lado, el defensa central del Bayern, Jonathan Tah, mencionó que tendrán que estar concentrados todo el tiempo para llevarse el triunfo. "Este es un equipo que juega un fútbol muy atractivo y domina la liga. Serán valientes e intentarán hacernos daño. Estamos concentrados al cien por cien; de lo contrario, no podemos ganar. Y ellos también lo intentarán todo".



PSV vs. Bayern Múnich, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Champions League

El duelo entre el conjunto alemán y el neerlandés se llevará a cabo este miércoles a las 3:00 p.m. (hora de Colombia) y podrá observarse a través de 'ESPN' y 'Disney+'. Además, podrán seguir el minuto a minuto, y las jugadas más importantes de Luis Díaz en el partido, en el portal web de Gol Caracol, en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol.