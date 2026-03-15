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Gol Caracol  / El Mundial 2026 está cerca y Brasil lidia con dudas; Ancelotti espera resolverlas pronto

El Mundial 2026 está cerca y Brasil lidia con dudas; Ancelotti espera resolverlas pronto

Brasil tendrá un par de compromisos preparatorios este mes de marzo contra Francia y Croacia, y allí Ancelotti confía en definir a los convocados para enfrentar el Mundial 2026.

Por: EFE
Actualizado: 15 de mar, 2026
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Alineación titular de la Selección Brasil para el juego de fogueo contra Túnez para el Mundial 2026
Alineación titular de la Selección Brasil para el juego de fogueo contra Túnez para el Mundial 2026
AFP

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