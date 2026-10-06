Acá el golazo de Daniel Arcila en Colombia vs Perú, en partido preparatorio en Miami

La Selección Colombia derrotó 2-0 a Perú, este martes, con goles de Samuel Velásquez y Daniel Arcila, dos jóvenes jugadores que aportaron su granito de arena para que la 'tricolor' volviera a la victoria, tras el empate 1-1 con México y la caída 1-0 con Paraguay.

El segundo y definitivo tanto fue el de Daniel Arcila, quien debutó por lo alto con la 'tricolor', y fiel a su estilo, anotó recortando hacia el centro y sacando un derechazo fuerte que sorprendió al arquero Pedro Gallese.

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Vea acá el golazo de Daniel Arcila en Colombia vs Perú, en partido preparatorio: