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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Acá el golazo de Daniel Arcila en Colombia vs Perú, en partido preparatorio en Miami

Acá el golazo de Daniel Arcila en Colombia vs Perú, en partido preparatorio en Miami

El joven futbolista de la Selección Colombia, Daniel Arcila, debutó con la 'tricolor' y lo hizo por lo alto, marcando el segundo y definitivo gol del 2-0 sobre Perú, este martes 6 de octubre.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 6 de oct, 2026
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Daniel Arcila Selección Colombia
Daniel Arcila con la Selección Colombia
FCF

La Selección Colombia derrotó 2-0 a Perú, este martes, con goles de Samuel Velásquez y Daniel Arcila, dos jóvenes jugadores que aportaron su granito de arena para que la 'tricolor' volviera a la victoria, tras el empate 1-1 con México y la caída 1-0 con Paraguay.

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El segundo y definitivo tanto fue el de Daniel Arcila, quien debutó por lo alto con la 'tricolor', y fiel a su estilo, anotó recortando hacia el centro y sacando un derechazo fuerte que sorprendió al arquero Pedro Gallese.

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