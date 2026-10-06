La Selección Colombia y un triunfo con dos golazos de Velásquez y Arcila; 2-0 sobre Perú

En la ciudad de Miami, este martes 6 de octubre, la Selección Colombia cerró su ciclo de partidos de fogueo con un triunfo por 2-0 sobre Perú, con dos golazos; uno de Samuel Velásquez y otro de Daniel Arcila, quienes pusieron a celebrar a los aficionados de nuestro país que llegaron en buen número al escenario deportivo del Inter Miami.

Esa victoria era necesaria para los dirigidos por Néstor Lorenzo, que días antes empataron 1-1 con México y cayeron por la mínima diferencia con Paraguay, en los primeros ensayos posteriores al Mundial 2026 y que sirvieron para que el cuerpo técnico observara a nuevos futbolistas, pensando en los compromisos que se vienen en la Copa América 2028 y las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo de 2030.

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El duelo contra los incas comenzó con marca, con fricciones, con muchos hombres tratando de hacerse con el control del balón. Y de esa manera, solamente hasta los minutos finales llegaron las aproximaciones para los nuestros, con apariciones de Luis Javier Suárez y también de Yaser Asprilla, quien tuvo la más clara de la etapa inicial.

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Sin embargo, para el complemento Colombia creció y tuvo un mayor control del balón, en parte por el ingreso del juvenil Juan Manuel Rengifo, quien se asoció con sus compañeros e hizo un aporte relevante, tocó el balón, le dio circulación y metió pausa cuando resultó necesario.



Samuel Velásquez, lateral izquierdo de la Selección Colombia, anotó contra Perú Getty Images

Y con el correr de los minutos, el seleccionado colombiano fue encontrando espacios y metió a los rivales en propio campo. El premio llegó con un rebote, luego de un tiro de costado de Carlos Andrés Gómez, que cogió en el borde del área el lateral Velásquez, quien dejó sin poder de reacción al arquero Pedro Gallese.

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El arquero del Cali tuvo intervenciones acertadas y respondió en un par de oportunidades más, una de ellas cuando Richard Ríos intentó con un potente tiro libre. En la que sí no logró reaccionar fue en la del cierre del compromiso cuando Daniel Arcila, exEnvigado y en la actualidad en el León mexicano, sacó otro remate potente que terminó en el fondo de la red.

Tal y como pasó en los dos juegos anteriores, el profesor Lorenzo le dio minutos a Camilo Durán, a Kevin Viveros, al propio Arcila y al final se logró un triunfo que se requería en el arranque de este proceso, ya sin figuras como James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, sumada a la ausencia de Luis Díaz, la estrella de Bayern Múnich.

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Para apuntar que en el arco estuvo Kevin Mier, quien sin embargo no tuvo mayor trabajo, puesto que Perú no atacó mucho y solamente generó algunas aproximaciones.

- Ficha técnica:

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2. Colombia: Kevin Mier; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Kevin Andrade, Samuel Velásquez (m.78, Álvaro Angulo); Gustavo Puerta (m.61, Kevin Castaño), Jhon Solís (m.61, Richard Ríos), Jhon Arias (m.61, Daniel Arcila); Yaser Asprilla (m.46, Juan Manuel Rengifo), Carlos Andrés Gómez (m.61, Kevin Viveros) y Luis Suárez (m.61, Camilo Durán).

Seleccionador: Néstor Lorenzo.

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0. Perú: Pedro Gallese; Marco Huamán, Erick Noriega, Renzo Garcés (m.63, Miguel Araújo), Marcos López; Yoshimar Yotún (m.63, Rodrigo Vilca), Wílder Cartagena (m.53, Jesús Pretell), Piero Magallanes (m.69, Alfonso Barco), Jhonny Vidales (m.53, André Carillo), Jairo Vélez (m.69, Matías Zegarra), y Adrián Ugarriza (m.53, Gianluca Lapadula).

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Seleccionador: Mano Menezes.

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Goles: 1-0, m.57: Samuel Vélasquez. 2-0, m.90+2: Daniel Arcila

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Árbitro: el estadounidense Rubiel Vásquez. Expulsó a Miguel Araújo y amonestó a Erick Noriega.

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Incidencias: Partido amistoso disputado en el Nu Stadium de la ciudad estadounidense de Miami.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

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Para la Selección Colombia ahora lo que viene son los dos partidos del 13 y 17 de noviembre próximos frente a Chile, uno de ellos en Cali y el otro en Santiago.