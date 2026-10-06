A Kevin Viveros lo esperan en Athlético Paranaense tras paso por Selección Colombia: hay plan A y B

Kevin Viveros afronta una situación especial en medio de su participación con la Selección Colombia. El delantero viene de sumar minutos en la doble fecha internacional y, mientras piensa en el compromiso de este martes 6 de octubre contra Perú, en Athlético Paranaense ya están pendientes de su regreso a Brasil, pues el calendario le deja muy poco margen antes de un importante partido por el Brasileirao.

De acuerdo con información de 'Globo Esporte', la expectativa en Curitiba es que el atacante llegue el miércoles, apenas un día antes del duelo ante Atlético Mineiro. El medio brasileño explicó: "Se espera que Viveros llegue a Curitiba el miércoles al final del día. Por lo tanto, no entrenará con el equipo de Athletico y será evaluado por el cuerpo técnico el día del partido contra el equipo de Minas Gerais para determinar si estará en condiciones físicas para jugar". La situación genera preocupación debido al corto tiempo de recuperación.

Kevin Viveros en Colombia vs. México. afp.

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Viveros disputó 20 minutos en el empate 1-1 de Colombia contra México y posteriormente estuvo 45 minutos en la derrota 1-0 frente a Paraguay. Ahora tiene por delante el encuentro contra Perú, por lo que en Athletico deberán esperar hasta el último momento para conocer su estado físico. El partido frente a Atlético Mineiro está programado para este jueves 9 de octubre, apenas unas horas después de su regreso a Curitiba.

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La importancia del colombiano para el conjunto brasileño es evidente. Viveros es actualmente el goleador del Brasileirao con 18 tantos y se ha convertido en una de las principales cartas ofensivas del equipo. Por eso, su posible ausencia obligaría al cuerpo técnico a modificar la estructura ofensiva.



En ese escenario aparecen dos alternativas. "Si el delantero no juega contra el Atlético-MG, el entrenador Odair Hellmann, que no estará en la banca por sanción automática, tiene dos alternativas: usar a Kerwin Vargas como falso 9, como en la victoria sobre Bahía, o alinear a Jorge Rivaldo como delantero". Así, el cuerpo técnico ya contempla un plan B ante cualquier inconveniente con Viveros.

Además, el equipo tendrá otros cambios obligados. "El Athletico recuperará al centrocampista João Cruz para enfrentarse al Atlético Mineiro, pero no podrá contar con el defensa Juan Felipe Aguirre, sancionado por acumulación de tres tarjetas amarillas. El equipo estará dirigido por el segundo entrenador Fábio Moreno, quien sustituye a Odair durante la suspensión de cinco partidos impuesta por el STJD (Tribunal Superior de Justicia Deportiva)", informó el citado medio.