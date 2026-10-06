Vea el golazo de Samuel Velásquez contra Perú; el primero con la Selección Colombia

Samuel Velásquez nunca olvidará el martes 6 de octubre. En el partido preparatorio, entre la Selección Colombia y Perú, marcó su primer gol con 'la tricolor' y de qué manera.

Cuando transcurría el minuto 57, estuvo atento al rebote, tras un despeje de la defensa 'inca', y, sin pensarlo, remató de primera para inflar las redes y abrir el marcador: 1-0.

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Vea el gol de Samuel Velásquez con Colombia vs Perú en partido preparatorio