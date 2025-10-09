¿Quiénes son los ‘guardianes’ de Luis Díaz en el Bayern Múnich? “Es impresionante”

La prensa bávara no para de elogiar el desempeño de Luis Díaz en el Bayern Múnich, donde en 10 partidos oficiales acumula 10 victorias, un título, 6 goles y 4 asistencias, cifras envidiables para cualquier debutante en un equipo de alto nivel, pues muchas veces los periodos de adaptación son largos y complicados.

Sin embargo, en el caso del guajiro todo fue diferente si se tiene en cuenta que desde un principio se ganó un lugar en la formación titular y que encajó en el plantel de inmediato, pese a ser el único del vestuario que habla en español.

Así lo destacó el diario germano TZ, especializado en información del conjunto muniqués: “La rápida integración de Luis Díaz en el FC Bayern es impresionante. el colombiano no solo deleita en el campo, sino que además parece haber formado parte del equipo desde siempre”.

No obstante, esto no sería obra del azar o la casualidad. Detrás estarían 2 ‘ángeles guardianes’ que le habrían hecho más fácil el camino al popular ‘Lucho’, que con y sin el balón se entiende a la perfección con el resto del plantel.



¿Quiénes ayudaron a Luis Díaz a integrarse de entrada en el Bayern Múnich?

De acuerdo con TZ, “los responsables de la integración son 2 estrellas de la plantilla: el volante Joshua Kimmich y el atacante Serge Gnabry, encargados del buen ambiente dentro del camerino, indicó el medio.



Kimmich “habla algo de español” y funge como traductor debido a su dominio del inglés, idioma que Díaz entiende gracias a su paso por el Liverpool de Inglaterra.

Por su parte, Gnabry es un “experto en integración”, cumple un improvisado “papel de entrenador” en la cancha y “hace sentir bien al equipo”, agregó el periódico.

Además, Luis Díaz tiene a Gnabry en alta estima “porque habla inglés como nadie" y eso le permite ser uno de los más buscados por la prensa, a la que suele atiende con mayor frecuencia para que sus compañeros no sen tan buscados.

Bajo este ambiente de camaradería se encuentra ‘Lucho’, que no tiene mayores preocupaciones en ese entorno, lo que podría explicar el motivo por el que rinde tanto y se asocia con tanta facilidad con sus compañeros.

Por ahora, Díaz está con la Selección Colombia en Estados Unidos para los amistosos contra México y Canadá, programados para el 11 y el 14 de octubre, respectivamente.

Luego, volverá a Alemania para preparar el clásico de local conta el Borussia Dortmund del sábado 18 de octubre, por la fecha 7 de la Bundesliga.