Gol Caracol  / Critican llegada de Once Caldas al estadio Palogrande; ¿Dayro Moreno ya estaba celebrando?

Los dirigidos por Hernán Darío Herrera perdieron una gran oportunidad de hacer historia en la Copa Sudamericana, tras caer por penaltis ante Independiente del Valle en el Palogrande de Manizales.

Por: Javier García
Actualizado: 25 de sept, 2025
Once Caldas vs. Independiente del Valle
Once Caldas vs. Independiente del Valle
AFP

