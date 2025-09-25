Critican llegada de Once Caldas al estadio Palogrande; ¿Dayro Moreno ya estaba celebrando?

Vestidos y alborotados quedaron los hinchas de Once Caldas en el Palogrande de Manizales, luego de que su equipo se despidiera de la Copa Sudamericana en medio de un ambiente agridulce. La ilusión era grande: tras el triunfo 2-0 en Ecuador frente a Independiente del Valle, con doblete de Dayro Moreno, el conjunto dirigido por Hernán Darío Herrera parecía tener todo a su favor para sellar la clasificación a las semifinales del torneo continental.

Dayro, único sobreviviente del mítico plantel que levantó la Copa Libertadores en 2004, había puesto al equipo en el mapa internacional nuevamente y la afición respondió con entusiasmo, llenando las tribunas y montando una verdadera fiesta en la previa. Sin embargo, la historia no terminó como se esperaba. Los ecuatorianos mostraron jerarquía en Manizales y con dos tantos de Michael Hoyos igualaron la serie. El Palogrande pasó de la euforia a la preocupación en cuestión de minutos.

La definición desde el punto blanco del penalti sentenció el desenlace: Independiente del Valle fue más efectivo y se impuso 5-4. Por el lado del Once Caldas, Robert Mejía y el arquero James Aguirre fallaron en sus cobros, dejando al club colombiano a las puertas de disputar una nueva final internacional. El ambiente que horas antes era de celebración terminó convertido en frustración y críticas.



¿Festejaron antes de tiempo?

Once Caldas vs. IDV. AFP.

Como si la eliminación no fuese suficiente golpe, en redes sociales se viralizó un video que puso aún más presión sobre el grupo. En las imágenes se observa a varios jugadores de Once Caldas celebrando junto a la afición sobre el bus que transportó al equipo hacia el estadio. Lo que en su momento parecía una muestra de cercanía con los hinchas y de confianza de cara al duelo, se convirtió en motivo de cuestionamientos tras la eliminación.

Los internautas no tardaron en reaccionar, señalando que el “blanco blanco” de Manizales había celebrado antes de tiempo. Para muchos, esa actitud evidenció un exceso de confianza que terminó pasándoles factura dentro del campo. Aunque los jugadores aún no se han pronunciado de manera oficial, el debate quedó abierto: ¿fue un gesto inocente de comunión con la hinchada o realmente una celebración anticipada que le dio un tinte de burla al rival?

Son campeones mundiales en festejar antes de tiempo.



pic.twitter.com/AvEeOKWT7M — Sebastián Decker 🤓 (@SebasDecker) September 25, 2025

¿Qué viene para Once Caldas?

Superar el trago amargo de la Copa Sudamericana no será tarea sencilla. Sin embargo, el equipo de Hernán Darío Herrera deberá pasar la página rápidamente y enfocarse en lo que resta de la Liga BetPlay II-2025. El próximo viernes 26 de septiembre, Once Caldas recibirá a Boyacá Chicó en el Palogrande, en un partido válido por la jornada 13 del campeonato local. El encuentro está programado para las 4:00 p. m. (hora colombiana).

Actualmente, los albos ocupan la casilla 14 de la tabla con 13 puntos, lo que los obliga a ganar la mayoría de los partidos restantes si quieren asegurar un cupo en los cuadrangulares semifinales.