Daniel Martínez se llevó tremendo susto, pese al subcampeonato de la París Niza: "Cometí un error"

El colombiano Daniel Felipe Martínez (Red Bull Bora hansgrohe), segundo clasificado en la París Niza, celebró su puesto en el podio después de haber salvado el trance de una caída que se produjo por un error propio.

"Cometí un error, me caí y fue una caída bastante fuerte. Pero me levanté y seguí esforzándome. El equipo hizo un trabajo fantástico. Mis compañeros han estado increíbles toda la semana, incluido hoy, y este es un podio que conseguimos juntos", señaló el colombiano.

Dani Martínez (Soacha, 29 años) llegó a tener perdido el segundo puesto del podio, pero a pesar del accidente siempre confío en sus fuerzas para no verse fuera del "cajón".

"Esto es ciclismo. Nada está garantizado hasta que cruzas la meta. Tenía las piernas en plena forma y todo estaba bajo control hasta la penúltima subida. Mis compañeros hicieron un trabajo espectacular", concluyó.