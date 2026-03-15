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Gol Caracol  / Ciclismo  / Daniel Martínez se llevó tremendo susto, pese al subcampeonato de la París Niza: "Cometí un error"

Daniel Martínez se llevó tremendo susto, pese al subcampeonato de la París Niza: "Cometí un error"

En la última etapa de la París Niza 2026, el colombiano Daniel Felipe Martínez sufrió una caída y luego de cruzar la meta contó qué fue lo que pasó.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 15 de mar, 2026
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Daniel Felipe Martínez, tras culminar la París Niza 2026.
Daniel Felipe Martínez, tras culminar la París Niza 2026.
Getty Images.

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