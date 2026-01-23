Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay I-2026, tras el inicio de la fecha 2

La Liga BetPlay I-2026 no da espera. Este viernes 23 de enero, se abrió el telón de la fecha 2 con un par de compromisos interesantes. A primera hora, los encargados de poner las emociones fueron Internacional de Bogotá y Cúcuta Deportivo. Ambos midieron fuerzas en el estadio Metropolitano de Techo y no defraudaron, firmando un 2-1 a favor del equipo local.

Los autores de los goles fueron Luifer Hernández, para la visita, y Dereck Moncada y Facundo Boné para el cuadro de casa. Con dicho resultado, los dirigidos por Ricardo Valiño consiguieron su primer triunfo en este certamen y, de paso, la primera victoria desde que se llaman Internacional de Bogotá. Recordemos que esta institución era La Equidad, hasta 2025.

Pero faltaba más. En el estadio Manuel Murillo Toro, el vigente subcampeón, Deportes Tolima, se hizo fuerte y ganó 2-0 a Alianza F.C., que no pudo hacer mucho en el terreno de juego, siendo ampliamente superado. Quienes se encargaron de inflar las redes fueron Juan Pablo 'Tatay' Torres, de penalti, y Yhormar Hurtado. De esa manera, el 'pijao' tiene puntaje perfecto.



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026: fecha 2

Posición Equipo PTS PJ DG 1 Tolima 6 2 +4 2 Atl. Nacional 3 1 +4 3 América 3 1 +3 4 Llaneros 3 1 +2 5 Once Caldas 3 1 +1 6 Bucaramanga 3 1 +1 7 Pasto 3 1 +1 8 Fortaleza 3 1 +1 9 Jaguares 3 1 +1 10 Inter Bogotá 3 2 -2 11 Águilas D 1 1 0 12 Santa Fe 1 1 0 13 Millonarios 0 1 -1 14 Cali 0 1 -1 15 Medellín 0 1 -1 16 Cúcuta 0 2 -2 17 Pereira 0 1 -2 18 Junior 0 1 -2 19 Alianza 0 2 -3 20 Boyacá Chicó 0 1 -4

Resultados de la fecha 2 de Liga BetPlay I-2026

Internacional de Bogotá 2-1 Cúcuta Deportivo

Deportes Tolima 2-0 Alianza

Programación de la fecha 2 de la Liga BetPlay I-2026

Deportivo Pereira vs. Fortaleza

Día: sábado 24 de enero.

Hora: 2:00 p.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas.

Llaneros vs. Atlético Bucaramanga

Día: sábado 24 de enero.

Hora: 4:10 p.m.

Estadio: Bello Horizonte.



Deportivo Cali vs. Independiente Medellín

Día: sábado 24 de enero.

Hora: 6:20 p.m.

Estadio: Palmaseca.

Boyacá Chicó vs. América de Cali

Día: sábado 24 de enero.

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: La Independencia.

Juan Pablo Torres celebra un gol con Tolima, por la Liga BetPlay I-2026 Colprensa

Águilas Doradas vs. Deportivo Pasto

Día: domingo 25 de enero.

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Cincuentenario.

Millonarios vs. Junior de Barranquilla

Día: domingo 25 de enero.

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

Once Caldas vs. Independiente Santa Fe

Día: domingo 25 de enero.

Hora: 8:20 p.m.

Estadio: Palogrande.



Partido aplazado de la fecha 2 de la Liga BetPlay I-2026

La Dimayor informó que el partido Atlético Nacional vs. Jaguares FC, válido por la fecha 2 de la Liga BetPlay I-2026 fue reprogramado.

Lo anterior debido al incumplimiento de la entrega del estadio por parte del organizador del evento, de acuerdo a las fechas a las que se había comprometido con el INDER, y que habían sido notificadas oportunamente.

Esto es una situación ajena a DIMAYOR, que afecta la planificación del campeonato y perjudica a los clubes participantes del encuentro.

Sin embargo, y en pro de afectar lo menos posible a los mismos, el compromiso se disputará el 6 de abril en el estadio Atanasio Girardot con hora por definir.