Salió campeón con Nacional, pasó por Selección Colombia y fue anunciado en club brasileño de la D

Con el correr de los días en este mes de enero de 2026, poco a poco se van conociendo noticias relacionadas con el futuro de futbolistas colombianos de trayectoria y hasta reconocimiento en nuestro país. Ese es el caso de Juan Pablo 'el Indio' Ramírez, de recordación por haber aparecido como talento de proyección en Nacional, quien fue anunciado por un equipo de la Serie D del fútbol brasileño.

Y es que el antioqueño, de 28 años, apareció en las redes sociales posando con la camiseta número '10' del Club Avenida, que se alista para participar en el torneo gaucho y que espera tener protagonismo en la presente temporada.

"El jugador, al que apodan el 'Indio', será el primer colombiano de la história del equipo gaucho", se leyó en una nota publicada por el sitio web 'O Gol', en donde se recordó que antes jugó en clubes del gigante de nuestro continente como Bahía y América Mineiro.

Juan Pablo 'El Indio' Ramírez con Atlético Nacional. COLPRENSA.

Ramírez debutó profesionalmente en el año 2014 con Leones de la Primera B de nuestro país y se alcanzó a proyectar como una figura de Nacional, el club que lo hizo conocer en 2016 y 2017 y después en 2018 y 2019. Sin embargo, de un tiempo para acá su carrera no encontró una consolidación, pese al talento que dejó ver en los estadios en los que se realiza nuestra liga.



Cabe recordar que también defendió las camisetas de equipos como Deportivo Pasto y Atlético Bucaramanga y a nivel internacional actuó en el Qingdao West Coast de China y un breve paso por el Anorthosis, de Grecia. De igual forma, el mediocampista hizo parte de la Selección Colombia Sub-20 en el año 2017.

¿Cuál fue la polémica del 'Indio' Ramírez en el fútbol brasileño?

"Indio' Ramírez quedó marcado por una polémica en su cuarto partido por el Bahía. El jugador colombiano fue acusado de racismo por Coringa, causando resonancia. Sin embargo resultó absuelto", se reseñó en la nota citada anteriormente en 'O Gol'.