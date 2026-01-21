Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Salió campeón con Nacional, pasó por Selección Colombia y fue anunciado en club brasileño de la D

En pleno mercado de fichajes no solamente se presentan transferencias a grandes clubes de Sudamérica o Europa; también hay espacio para otro tipo de torneos sin tanta pompa.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de ene, 2026
Once inicial de Atlético Nacional en el 2019.
COLPRENSA.

